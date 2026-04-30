Correios querem novos parceiros no ES. Saiba como proceder

Os Correios estão com o edital aberto para o credenciamento de novos parceiros comerciais, para a ampliação da rede de Pontos de Coleta no Espírito Santo. A iniciativa integra o projeto nacional de expansão de canais alternativos de atendimento e tem como objetivo oferecer mais conveniência à população, aproximando os serviços postais ao dia a dia dos clientes e reduzindo deslocamentos para envio e recebimento de encomendas.
À coluna, os Correios informam que não há um número mínimo ou máximo pré-definido de novos parceiros comerciais a serem estabelecidos no Estado.
As parcerias, segundo a empresa, podem ser firmadas sempre que os interessados atenderem aos critérios previstos no edital, entre eles a exigência de que o estabelecimento esteja localizado a, no mínimo, um quilômetro de outro ponto de atendimento dos Correios, seja agência própria, franqueada ou canal alternativo.
Atualmente, 13 municípios capixabas estão credenciados para receber Pontos de Coleta: Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Viana, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta, Marechal Floriano, Colatina, Linhares, São Mateus e Aracruz.
Nos municípios de Vargem Alta e Marechal Floriano, entretanto, ainda não há parcerias firmadas, o que, ressalta a ECT, reforça o interesse da empresa em atrair comerciantes locais dessas regiões e de outras localidades que atendam aos requisitos do edital.
PONTOS EVITAM GRANDES DESLOCAMENTOS
Com os Pontos de Coleta, os clientes passam a ter mais agilidade e acessibilidade, evitando longas distâncias até uma agência tradicional. A modalidade é especialmente vantajosa para quem não pode receber encomendas em casa durante o dia, seja por compromissos profissionais ou pela rotina diária.
Por meio do serviço Clique & Retire, o destinatário pode escolher retirar a encomenda diretamente no Ponto de Coleta, com mais segurança e comodidade.
Além de beneficiar os clientes, o modelo também fortalece o comércio local. Os Pontos de Coleta funcionam em lojas parceiras, no formato de loja compartilhada, o que permite aos empreendedores aproveitar a estrutura existente com baixo investimento.
Os correios afirmam que a parceria contribui para o aumento do fluxo de pessoas, maior visibilidade do negócio e ampliação das oportunidades de venda.
ONDE FICAM OS PONTOS DE COLETA
Os endereços atualizados dos Pontos de Coleta estão disponíveis no site dos Correios: https://buscaagencia.correios.com.br/app/index.php.
Informações sobre regiões de interesse e orientações para participação no processo podem ser consultadas em: https://www.correios.com.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/credenciamento-ponto-de-coleta/credenciamento-ponto-de-coleta ou pelo telefone (27) 3334-3258.
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