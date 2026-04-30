Correios querem novos parceiros no ES. Saiba como proceder

Os Correios estão com o edital aberto para o credenciamento de novos parceiros comerciais, para a ampliação da rede de Pontos de Coleta no Espírito Santo. A iniciativa integra o projeto nacional de expansão de canais alternativos de atendimento e tem como objetivo oferecer mais conveniência à população, aproximando os serviços postais ao dia a dia dos clientes e reduzindo deslocamentos para envio e recebimento de encomendas.





À coluna, os Correios informam que não há um número mínimo ou máximo pré-definido de novos parceiros comerciais a serem estabelecidos no Estado.





As parcerias, segundo a empresa, podem ser firmadas sempre que os interessados atenderem aos critérios previstos no edital, entre eles a exigência de que o estabelecimento esteja localizado a, no mínimo, um quilômetro de outro ponto de atendimento dos Correios, seja agência própria, franqueada ou canal alternativo.