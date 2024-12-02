Como a inteligência artificial pode te ajudar a investir melhor

O uso da inteligência artificial (IA) já faz parte da rotina em muitos setores da economia. A tecnologia tem sido usada pelas indústrias, pela saúde, pelo agronegócio, pelos recursos humanos e muitas outras áreas para melhorar processos, visando ao aumento da produtividade, ao aprimoramento de serviços e à disponibilização de soluções mais personalizadas. E não poderia ser diferente na área de finanças.
No caso dos investimentos, o uso da inteligência artificial tem ajudado a redefinir estratégias. Uma das vantagens dessa tecnologia é aumentar a velocidade de coleta de informações, bem como a otimização da análise de dados e processos, garantindo maior agilidade à tomada de decisões.
Na avaliação de Octavio Locatelli, coordenador do curso de Ciência de Dados para Negócios da Fucape Business School, de maneira geral, as inteligências artificiais (IAs) têm revolucionado o mundo com a capacidade de analisar grandes quantidades de dados de forma rápida e precisa, permitindo tomadas de decisão mais rápidas e assertivas.
"No mercado financeiro, isso não é diferente. Vale lembrar que estudos sobre IAs no mercado financeiro não são novidade, embora, com o aumento da capacidade de processamento e geração de dados, seu uso tenha se tornado muito mais abrangente", frisa.
Ele cita que alguns exemplos do uso das IAs no mercado financeiro incluem a mensuração de riscos, a precificação de ativos e a previsão de indicadores. Além disso, com o avanço das IAs que processam linguagem natural, a análise de comunicados e relatórios também está ganhando destaque.
Para Marcel Lima, head de conteúdo do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (Ibef-ES), a IA também tem sido útil para acompanhar os valores investidos dos clientes em cada um dos ativos, visando manter os recursos dentro do limite de R$ 250 mil do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), visto que garante tal quantia por CPF ou CNPJ, por conjunto de depósitos e investimentos em cada instituição financeira. Dessa forma, ao enviar imagens dos extratos para a ferramenta, ajuda a calcular o montante em cada instituição financeira para ficar dentro do limite.
"A IA pode ajudar a personalizar ainda mais o atendimento das carteiras de um cliente, pois as ferramentas de resumos de relatórios, por exemplo, e mais informações sobre os assuntos ajudam a manter a pessoalidade de cada cliente e ainda agilizam o atendimento", destaca.
No caso das pessoas que querem começar a investir por conta própria ou fazer uma reserva de emergência, por exemplo, Lima destaca que a IA pode ter utilidade ao buscar as melhores taxas, pedindo para que a ferramenta liste as opções de investimentos de liquidez diária, apresentando diversos bancos. Assim, ajuda o cliente a encurtar o caminho e tomar decisão de forma mais rápida.
"A utilização de IAs é necessária e gera muitos benefícios quando utilizada em conjunto com o conhecimento e a experiência humana. As IAs terão um papel cada vez mais relevante no mercado financeiro, onde tomadas de decisão ágeis e assertivas são essenciais para o sucesso, além de possibilitar que mais pessoas façam investimentos conscientes e evitem armadilhas que possam comprometer seu patrimônio "
Confira em alguns pontos como a IA beneficia a gestão de investimentos
Análise de tendências do mercado
- A IA pode analisar dados históricos e atuais para prever movimentos de mercado, comportamento de ativos e identificar oportunidades. Isso ajuda gestores a tomar decisões mais informadas sobre compra, venda ou manutenção de ativos.
Personalização de estratégias
- As IAs podem auxiliar na personalização de estratégias com base no perfil do investidor, indicando tipos de investimentos mais adequados e sugerindo combinações para diversificação de carteira.
- Elas também podem auxiliar na escolha de ativos, funcionando como um filtro e, com isso, ajudando na eficiência da tomada de decisão.
Relatórios automatizados
- O avanço das IAs que processam linguagem natural e analisam comunicados e relatórios ao investidor também está ganhando destaque. Ferramentas de IA podem gerar relatórios financeiros personalizados, automatizar análises de desempenho e gerar recomendações de investimento. Isso reduz o tempo gasto em atividades manuais e aumenta a eficiência operacional.
Gestão de risco
- A IA permite identificar e modelar riscos de forma mais precisa, criando cenários hipotéticos para antecipar crises ou volatilidade e ajudando a mitigar riscos antes que eles se concretizem.
Agilidade na tomada de decisões
- A IA e os algoritmos conseguem fazer buscas rápidas para volatilidade de preços para garantir os melhores valores. Para garantir oportunidades no mercado de ações, por exemplo, é preciso de uma ferramenta veloz para uma tomada de decisão rápida.
Cuidados
- Apesar de as IAs auxiliarem e agilizarem a tomada de decisão, devem obrigatoriamente passar por um crivo humano;
- Apesar da alta capacidade, as IAs dependem da qualidade dos dados para fornecer boas previsões e, mesmo assim, podem cometer erros.
- Além disso, dados históricos não são garantia de repetição futura, sendo necessário ter consciência dos riscos associados.