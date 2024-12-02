Como a inteligência artificial pode te ajudar a investir melhor

Inteligência artificial tem sido utilizada na rotina dos investimentos Crédito: Pixabay

O uso da inteligência artificial (IA) já faz parte da rotina em muitos setores da economia . A tecnologia tem sido usada pelas indústrias, pela saúde, pelo agronegócio, pelos recursos humanos e muitas outras áreas para melhorar processos, visando ao aumento da produtividade, ao aprimoramento de serviços e à disponibilização de soluções mais personalizadas. E não poderia ser diferente na área de finanças.

No caso dos investimentos, o uso da inteligência artificial tem ajudado a redefinir estratégias. Uma das vantagens dessa tecnologia é aumentar a velocidade de coleta de informações, bem como a otimização da análise de dados e processos, garantindo maior agilidade à tomada de decisões.

Na avaliação de Octavio Locatelli, coordenador do curso de Ciência de Dados para Negócios da Fucape Business School, de maneira geral, as inteligências artificiais (IAs) têm revolucionado o mundo com a capacidade de analisar grandes quantidades de dados de forma rápida e precisa, permitindo tomadas de decisão mais rápidas e assertivas.

"No mercado financeiro, isso não é diferente. Vale lembrar que estudos sobre IAs no mercado financeiro não são novidade, embora, com o aumento da capacidade de processamento e geração de dados, seu uso tenha se tornado muito mais abrangente", frisa.

Ele cita que alguns exemplos do uso das IAs no mercado financeiro incluem a mensuração de riscos, a precificação de ativos e a previsão de indicadores. Além disso, com o avanço das IAs que processam linguagem natural, a análise de comunicados e relatórios também está ganhando destaque.

Para Marcel Lima, head de conteúdo do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (Ibef-ES), a IA também tem sido útil para acompanhar os valores investidos dos clientes em cada um dos ativos, visando manter os recursos dentro do limite de R$ 250 mil do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), visto que garante tal quantia por CPF ou CNPJ, por conjunto de depósitos e investimentos em cada instituição financeira. Dessa forma, ao enviar imagens dos extratos para a ferramenta, ajuda a calcular o montante em cada instituição financeira para ficar dentro do limite.

"A IA pode ajudar a personalizar ainda mais o atendimento das carteiras de um cliente, pois as ferramentas de resumos de relatórios, por exemplo, e mais informações sobre os assuntos ajudam a manter a pessoalidade de cada cliente e ainda agilizam o atendimento", destaca.

No caso das pessoas que querem começar a investir por conta própria ou fazer uma reserva de emergência, por exemplo, Lima destaca que a IA pode ter utilidade ao buscar as melhores taxas, pedindo para que a ferramenta liste as opções de investimentos de liquidez diária, apresentando diversos bancos. Assim, ajuda o cliente a encurtar o caminho e tomar decisão de forma mais rápida.

"A utilização de IAs é necessária e gera muitos benefícios quando utilizada em conjunto com o conhecimento e a experiência humana. As IAs terão um papel cada vez mais relevante no mercado financeiro, onde tomadas de decisão ágeis e assertivas são essenciais para o sucesso, além de possibilitar que mais pessoas façam investimentos conscientes e evitem armadilhas que possam comprometer seu patrimônio " Octavio Locatelli - Coordenador do curso de Ciência de Dados para Negócios, da Fucape Business School

Confira em alguns pontos como a IA beneficia a gestão de investimentos

Análise de tendências do mercado

A IA pode analisar dados históricos e atuais para prever movimentos de mercado, comportamento de ativos e identificar oportunidades. Isso ajuda gestores a tomar decisões mais informadas sobre compra, venda ou manutenção de ativos.



Personalização de estratégias

As IAs podem auxiliar na personalização de estratégias com base no perfil do investidor, indicando tipos de investimentos mais adequados e sugerindo combinações para diversificação de carteira.

Elas também podem auxiliar na escolha de ativos, funcionando como um filtro e, com isso, ajudando na eficiência da tomada de decisão.



Relatórios automatizados

O avanço das IAs que processam linguagem natural e analisam comunicados e relatórios ao investidor também está ganhando destaque. Ferramentas de IA podem gerar relatórios financeiros personalizados, automatizar análises de desempenho e gerar recomendações de investimento. Isso reduz o tempo gasto em atividades manuais e aumenta a eficiência operacional.



Gestão de risco

A IA permite identificar e modelar riscos de forma mais precisa, criando cenários hipotéticos para antecipar crises ou volatilidade e ajudando a mitigar riscos antes que eles se concretizem.



Agilidade na tomada de decisões

A IA e os algoritmos conseguem fazer buscas rápidas para volatilidade de preços para garantir os melhores valores. Para garantir oportunidades no mercado de ações, por exemplo, é preciso de uma ferramenta veloz para uma tomada de decisão rápida.

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