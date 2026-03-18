Calendário

Mais de 279 mil famílias vão receber Bolsa Família no ES em março; veja datas

Pagamento tem início nesta quarta-feira (18) e se estende até o fim do mês, em todos os 78 municípios capixabas

Publicado em 18 de março de 2026 às 16:57

Um total de 279.193 famílias em todo o Espírito Santo começa a receber, a partir desta quarta-feira (18), o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março. O repasse do governo federal injetará R$ 188,3 milhões na economia capixaba, em todos os 78 municípios do Estado. Esse montante garante um benefício médio de R$ 678,27.

O cronograma de pagamentos segue o final do número de identificação social (NIS) do beneficiário e se estende até o dia 31 de março. Confira as datas:

Calendário de pagamentos

NIS final 1: 18 de março (quarta-feira)

18 de março (quarta-feira) NIS final 2: 19 de março (quinta-feira)



19 de março (quinta-feira) NIS final 3: 20 de março (sexta-feira)



20 de março (sexta-feira) NIS final 4: 23 de março (segunda-feira)



23 de março (segunda-feira) NIS final 5: 24 de março (terça-feira)



24 de março (terça-feira) NIS final 6: 25 de março (quarta-feira)



25 de março (quarta-feira) NIS final 7: 26 de março (quinta-feira)



26 de março (quinta-feira) NIS final 8: 27 de março (sexta-feira)



27 de março (sexta-feira) NIS final 9: 30 de março (segunda-feira)



30 de março (segunda-feira) NIS final 0: 31 de março (terça-feira)



A Serra lidera como o município capixaba com o maior número de beneficiários, com 40.354 famílias atendidas, seguida por Cariacica (34.787), Vila Velha (25.352) e Vitória (19.124).



Em todo o Brasil, pagamento do Bolsa Família, em março, soma R$ 12,76 bilhões, atendendo 18,73 milhões de famílias.



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta