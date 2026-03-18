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Mais de 279 mil famílias vão receber Bolsa Família no ES em março; veja datas

Mais de 279 mil famílias vão receber Bolsa Família no ES em março; veja datas

Pagamento tem início nesta quarta-feira (18) e se estende até o fim do mês, em todos os 78 municípios capixabas

Publicado em 18 de março de 2026 às 16:57

Um total de 279.193 famílias em todo o Espírito Santo começa a receber, a partir desta quarta-feira (18), o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março. O repasse do governo federal injetará R$ 188,3 milhões na economia capixaba, em todos os 78 municípios do Estado. Esse montante garante um benefício médio de R$ 678,27.

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O cronograma de pagamentos segue o final do número de identificação social (NIS) do beneficiário e se estende até o dia 31 de março. Confira as datas:

  • Calendário de pagamentos
  • NIS final 1: 18 de março (quarta-feira)
  • NIS final 2: 19 de março (quinta-feira)
  • NIS final 3: 20 de março (sexta-feira)
  • NIS final 4: 23 de março (segunda-feira)
  • NIS final 5: 24 de março (terça-feira)
  • NIS final 6: 25 de março (quarta-feira)
  • NIS final 7: 26 de março (quinta-feira)
  • NIS final 8: 27 de março (sexta-feira)
  • NIS final 9: 30 de março (segunda-feira)
  • NIS final 0: 31 de março (terça-feira)

A Serra lidera como o município capixaba com o maior número de beneficiários, com 40.354 famílias atendidas, seguida por Cariacica (34.787), Vila Velha (25.352) e Vitória (19.124).

Em todo o Brasil, pagamento do Bolsa Família, em março, soma R$ 12,76 bilhões, atendendo 18,73 milhões de famílias.

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