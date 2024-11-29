Veja como fazer a portabilidade do saldo devedor do cartão de crédito

Atualmente, no Brasil, a maior parte das dívidas dos consumidores é relativa ao cartão de crédito. O pagamento em sistema rotativo, combinado às altas taxas de juros, faz o valor, que inicialmente cabia no bolso, virar uma verdadeira bola de neve. Com isso, o endividado não consegue pagar o montante das parcelas acumuladas. Uma das saídas para quem se encontra nessa situação é realizar a portabilidade do saldo devedor para outra instituição financeira que apresente melhores condições de pagamento e renegociação de dívidas.

A pessoa que desejar fazer a portabilidade, primeiramente, deve consultar o banco no qual a dívida está vinculada, para se atualizar sobre o valor do saldo negativo, as taxas de juros, os prazos e as parcelas, solicitando o extrato com todas as informações sobre o débito. Feito isso, o usuário pode procurar outro banco, buscando uma negociação mais vantajosa para diminuir o montante das parcelas e das taxas de juros.

A instituição credora onde a dívida se formou poderá fazer uma contraproposta ao consumidor em até cinco dias, para que ele escolha qual opção é mais benéfica para fazer o pagamento. Entretanto, a diretora-geral do Procon Estadual, Letícia Coelho Nogueira, alerta que o banco inicial tem prioridade sobre o débito, se puder cobrir ou igualar a oferta recebida pelo cliente, mantendo o valor proposto e as mesmas condições.

Se a portabilidade for a melhor opção, o banco que ofereceu as novas condições fará um contrato para formalizar a transferência do saldo. A partir daí, a dívida ficará submetida ao novo credor, e o endividado pode começar a pagar as novas parcelas.

Letícia Nogueira também explica que o banco não pode se recusar a fazer a portabilidade. Ela lembra que os termos de pagamento devem ser apresentados para que o devedor saiba o que está sendo negociado de forma a não se endividar ainda mais e não obter falsos benefícios.

"Essas informações precisam ser passadas para o consumidor de forma muito clara. Fazendo a portabilidade, todo tipo de cobrança deve estar explicado na proposta." Letícia Coelho Nogueira - Diretora-geral do Procon-ES

O economista Antônio Marcus Machado esclarece que a dívida será a mesma. A diferença é que, com a possível mudança de banco, a taxa de juros será menor do que era anteriormente. “Se você tem uma dívida de R$ 1.000 no Banco A, com 10% de juros, pode levar esse mesmo valor para o Banco B, pagando uma taxa menor, agora de 5%, dentro do mesmo prazo”, detalha.

O economista explica que a possibilidade de exercer a portabilidade gera uma certa competição entre os bancos, que tentarão ao máximo captar clientes novos e não perder os antigos. Com isso, quem sai ganhando é o consumidor.

"Isso cria uma concorrência entre as instituições financeiras. Quando se tem concorrência, o cliente sempre tem um benefício." Antônio Marcus Machado - Economista especialista em Estratégia e Finanças

Confira dicas para fazer a mudança

O economista Antônio Marcus Machado reuniu cinco dicas para as pessoas que optarem por fazer a portabilidade do saldo devedor. Confira a seguir.

01 Procurar bancos confiáveis É recomendável dar preferência a instituições financeiras que são bem estabelecidos no mercado, evitando bancos digitais, que costumam ter juros muito altos. 02 Conversa pessoal Para realizar a portabilidade da dívida, é importante ir até uma agência e negociar as possibilidades cara a cara com um funcionário do banco. Essa atitude tende a ser mais proveitosa e permite que o endividado obtenha mais vantagens. 03 Pagar a dívida total Certifique-se de que a dívida inteira está sendo negociada, e não uma parte dela, para que não se crie um segundo débito. 04 Programe-se! Não adianta conseguir melhores condições de pagamento e continuar em débito. Organize-se para que a dívida seja quitada de uma vez por todas. 05 Atenção ao contrato É importante que a pessoa leia o contrato para ter certeza do que está sendo acordado. Fique atento para não obter condições indesejadas, como a assinatura de seguros e previdências ou transferência de conta corrente para aquele banco.