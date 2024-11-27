E-book Tá no Lucro: confira dicas para usar bem 13° no fim de ano

Produtos E-book Tá no Lucro: confira dicas para usar bem o 13º salário Neste guia, você fica sabendo como o benefício é calculado, quem tem direito e como investir o dinheiro extra Baixe E-Book

O prazo limite para o pagamento da primeira parcela do 13º salário é a próxima sexta-feira (29), e muitos trabalhadores já começaram a planejar o destino dessa renda extra. Entretanto, com as contas do final de ano e início do próximo, é preciso ficar atento às melhores formas de fazer esse dinheiro ser bem aplicado. Para saber mais e ter orientações, clique acima para baixar o e-book sobre o benefício.

Para o economista Antônio Marcus Machado, sempre é mais importante quitar as contas. Utilizar o 13º para tentar começar o próximo ano com menos dívidas ou até mesmo sem débitos pode contribuir para o equilíbrio do orçamento doméstico.

Por outro lado, comprometer todo valor antes do final do ano é visto como risco pelo economista.

Dinheiro extra do 13º salário pode ser usado para quitar dívidas e começar o novo ano sem aperto Crédito: Shutterstock

"Esse é um dinheiro para enfrentar o fim de ano e o início do ano subsequente em que é comum haver mais despesas" Antônio Marcus Machado - Economista

Já para aqueles que têm as contas sob controle, há possibilidades de investir esse benefício de outras formas.

Presentes

A tradição de presentear uma pessoa querida no Natal pode ser uma ótima forma de investir em relacionamentos e construir bons momentos. Contudo, o economista alerta que essa prática precisa ser feita com cuidado, buscando gastar, no máximo, o equivalente a 40% do valor recebido.

“Presentes devem respeitar uma lógica simples: caro é tudo aquilo que não cabe em meu orçamento, seja à vista, seja a prazo” afirma Machado.

IPTU e IPVA

Ao receber o 13º, vale a pena lembrar que, no início do próximo ano, chega o momento de lidar com impostos, como IPTU e IPVA. Ambos os tributos têm descontos para pagamentos antecipados, permitindo que o contribuinte comece o ano com mais tranquilidade.

Mercado financeiro

Para muitos, o mercado financeiro ainda é um mundo desconhecido. Porém, para quem está sem dívidas, investir o valor do benefício é uma boa forma de fazer o dinheiro render.

Antônio Marcus explica que o trabalhador pode aplicar seu dinheiro em dois tipos de investimentos. Naquele considerado de risco, não há previsibilidade do valor que será recebido, podendo ser muito ou pouco, ou até menos do que o investido. Já a renda fixa possui maior segurança, pois é possível saber quanto vai receber no fim do período da aplicação.

“Há uma regra simples para quem tem dinheiro para investir: pegue o número 100 e diminua a sua idade. A porcentagem que sobra é para aplicar em investimentos de risco. O que fica, em renda fixa,” ensina o economista.

Isto é, se uma pessoa tem 25 anos e deseja investir R$ 1 mil, 75% desse valor (R$ 750) podem ser aplicados em ações de risco e 25% (R$ 250), em renda fixa.

Se o interessado optar pelo caminho do investimento, a primeira providência, segundo o estrategista de Investimentos do Santander Brasil, Arley Junior, é definir para qual objetivo o recurso será destinado. Já a segunda etapa é identificar em que momento será utilizado: no curto, médio ou longo prazo.

Se o plano for de curto prazo, aplicações conservadoras e que ofereçam liquidez (ou seja, dinheiro disponível a qualquer momento) são as indicadas, como Fundos DI e Certificados de Depósitos Bancários (CDBs).

Ele acrescenta que o dinheiro também pode ser destinado para investimentos que buscam retornos mais atrativos em um prazo maior, como as Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Letra Imobiliária Garantida (LIG) e os Créditos Privados, como Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRIs), Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) e debêntures incentivadas.

O 13° salário deve ser pago pelo empregador em até duas parcelas. O prazo para o pagamento da primeira cota, ou parcela única, é até o próximo dia 30 de novembro. Como este ano a data cairá em um sábado, o dinheiro deve ser pago, então, na próxima sexta-feira (29). Já para a segunda parcela, a data-limite é 20 de dezembro. Empregados com carteira assinada, aposentados, pensionistas e servidores têm direito a receber o benefício.