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Até R$ 50 mil

Banestes lança linha para financiar bicicletas e ciclomotores elétricos

Veículos sustentáveis podem ser parcelados em até 48 meses com taxas a partir de 1,49% ao mês; a primeira parcela poderá ser paga em 90 dias

Publicado em 11 de Novembro de 2024 às 15:57

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

11 nov 2024 às 15:57
Bicicleta életrica
Financiamento pode cobrir até 100% do valor de bicicletas e ciclomotores elétricos que custem até R$ 50 mil Crédito: Freepik
Com o objetivo de facilitar o acesso a meios de transporte mais eficientes e ecológicos para moradores do Espírito Santo, o Banestes lançou uma linha de financiamento para aquisição de bicicletas e ciclomotores elétricos. O financiamento é destinado aos correntistas do banco e pode cobrir até 100% do valor do veículo, com limite máximo de R$ 50 mil.
Segundo o banco, as taxas de juros são a partir de 1,49% ao mês para servidores públicos e 1,79% ao mês para clientes em geral. O prazo máximo para pagamento é de 48 meses, com possibilidade de carência de até 90 dias.
Para acessar a linha de crédito, o banco informou que os interessados devem se dirigir à agência Banestes de preferência e mostrar o orçamento detalhado para fazer uma simulação. Caso concordem com a oferta e a proposta de negócios do Banestes for aprovada, deverão apresentar Nota Fiscal (NF) original ou Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e boleto emitido pelo revendedor. Após a análise e a efetivação do crédito, ocorre o pagamento do boleto; e o cliente poderá adquirir sua bicicleta elétrica ou ciclomotor elétrico.
"Com essa nova linha de financiamento, o Banestes reforça seu compromisso com a sustentabilidade e a oferta de soluções financeiras que atendam às necessidades dos seus clientes", afirmou o gerente-geral de Crédito Comercial Pessoa Física, Marco Antônio Tavares Loureiro.
Banestes lança linha para financiar bicicletas e ciclomotores elétricos

Como será o financiamento

  • Veículos: bicicletas elétricas com potência máxima de até 1.000W e velocidade máxima de 32 km/h; Ciclomotores elétricos com potência máxima de até 4.000W e velocidade máxima de 50 km/h (conforme Resolução Contran nº 966/2023).
  • Público-alvo: clientes em geral, correntistas do Banestes.
  • Valor máximo: R$ 50 mil.
  • Financiamento: até 100% do valor do veículo na nota fiscal.
  • Prazo: até 48 meses.
  • Carência: até 90 dias.
  • Taxas: a partir de 1,49% ao mês para servidores públicos e 1,79% ao mês para clientes em geral.
  • Contratação: exclusivamente nas agências Banestes.

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