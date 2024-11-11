Banestes lança linha para financiar bicicletas e ciclomotores elétricos

Financiamento pode cobrir até 100% do valor de bicicletas e ciclomotores elétricos que custem até R$ 50 mil Crédito: Freepik

Com o objetivo de facilitar o acesso a meios de transporte mais eficientes e ecológicos para moradores do Espírito Santo , o Banestes lançou uma linha de financiamento para aquisição de bicicletas e ciclomotores elétricos. O financiamento é destinado aos correntistas do banco e pode cobrir até 100% do valor do veículo, com limite máximo de R$ 50 mil.

Segundo o banco, as taxas de juros são a partir de 1,49% ao mês para servidores públicos e 1,79% ao mês para clientes em geral. O prazo máximo para pagamento é de 48 meses, com possibilidade de carência de até 90 dias.

Para acessar a linha de crédito, o banco informou que os interessados devem se dirigir à agência Banestes de preferência e mostrar o orçamento detalhado para fazer uma simulação. Caso concordem com a oferta e a proposta de negócios do Banestes for aprovada, deverão apresentar Nota Fiscal (NF) original ou Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e boleto emitido pelo revendedor. Após a análise e a efetivação do crédito, ocorre o pagamento do boleto; e o cliente poderá adquirir sua bicicleta elétrica ou ciclomotor elétrico.

"Com essa nova linha de financiamento, o Banestes reforça seu compromisso com a sustentabilidade e a oferta de soluções financeiras que atendam às necessidades dos seus clientes", afirmou o gerente-geral de Crédito Comercial Pessoa Física, Marco Antônio Tavares Loureiro.

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Como será o financiamento