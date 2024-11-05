Ferrovia vai ser construída no Norte do Espírito Santo Crédito: Tama66/Pixabay

Das quatro ferrovias privadas previstas para o Espírito Santo nos próximos anos, após autorização do governo federal , duas delas já estão com contrato assinado, em fase de licenciamento ambiental, e têm previsão de início das obras para o início de 2026. Nessa situação, encontram-se duas estradas de ferro no Norte do Espírito Santo, que estão sendo desenvolvidas pelo grupo Petrocity.

As obras da Petrocity estão em fase de obtenção de licenças ambientais e a empresa já iniciou os estudos, conforme requisitos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) , segundo detalhou o presidente do grupo, José Roberto Barbosa da Silva.

Quatro construtoras envolvidas diretamente no projeto devem assinar um convênio para realizar as obras. Quando forem autorizadas, o que está previsto para meados de 2026, serão sete frentes simultâneas trabalhando na construção da ferrovia, ao longo do traçado, com o objetivo de acelerar a implantação.

Your browser does not support the audio element. Grupo promete para 2026 obra de ferrovia ligando ES a Brasília

O custo total do projeto é estimado em R$ 28 bilhões, sendo R$ 23,5 bilhões o valor previsto para a obra das ferrovias. O restante do valor será destinado para a construção do porto do grupo, em Urussuquara, São Mateus . Para capitanear recursos, já há memorando de entendimento assinado com dois fundos, entre outras iniciativas.

A previsão é que, em 2031, a operação tenha início, juntamente com o porto da Petrocity, que tem o cronograma semelhante. Mas a intenção é adiantar a entrega até 2029, afirmou Silva. A previsão é gerar 10 mil empregos após o início das operações ao longo de todo o trecho.

As ferrovias da Petrocity:

EF 456/030 (São Mateus/ES a Ipatinga/MG) – 431,3 km

(São Mateus/ES a Ipatinga/MG) – 431,3 km EF 030 (Barra de São Francisco/ES a Brasília/DF) – 1.188 km

(Barra de São Francisco/ES a Brasília/DF) – 1.188 km EF A20 (Estrada de Ferro Corumbá de Goiás e Anápolis/GO) – 67,9 km

(Estrada de Ferro Corumbá de Goiás e Anápolis/GO) – 67,9 km EF 355 (Estrada de Ferro de Brasília/DF a Mara Rosa/GO) – 452 km

Todos os quatro trechos de estrada de ferro privadas serão interligados, permitindo o transporte de cargas ao longo do percurso. Também será possível se integrar ao grid ferroviário nacional, complementando as ferrovias já existentes e em desenvolvimento. Além de garantir transporte de mercadorias entre as regiões produtivas, a via também vai possibilitar a chegada de cargas a terminais portuários, como o futuro porto da Petrocity, em São Mateus. O investimento vai abrir, assim, uma nova ligação ferroviária do Centro-Oeste e de Minas Gerais com o Espírito Santo.

Confira por onde a ferrovia vai passar

Traçado previsto das ferrovias que passarão pelo Espírito Santo Crédito: Divulgação

Além dos ramais ferroviários, o projeto ainda prevê a implantação, ao longo da ferrovia, de 11 portos secos, sendo dois no Espírito Santo: um em São Mateus e outro em Barra de São Francisco , no Noroeste do Estado. Nesses locais, haverá transbordo dos materiais transportados, sendo esperados produtos agrominerais.

A ideia é que os portos secos recebam cargas das regiões onde estão localizados ao longo da ferrovia, possibilitando também o transporte entre as regiões atendidas e não só para o porto no Espírito Santo, por exemplo.

"Estamos trazendo a mais moderna e tecnológica ferrovia e uma das maiores do Brasil, criando o corredor logístico Centro-Sudeste. Vamos fortalecer a malha ferroviária do Espírito Santo, conectando com o setor portuário " José Roberto Barbosa da Silva - Presidente do grupo Petrocity