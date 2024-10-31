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Contrato firmado

Quatro ferrovias privadas prometidas para o ES não saíram ainda do papel

O governo federal liberou a implantação de ferrovias privadas há quase três anos; embora contratos já tenham sido assinados com a ANTT,  projetos ainda estão em fase de licenciamento
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

31 out 2024 às 18:10

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 18:10

Ferrovia, linha férrea, estrada de ferro
Entre os projetos ferroviários previstos no Estado, um é na região Sul e os outros nas regiões Norte e Noroeste Crédito: Pexel
Quase três anos depois do governo federal autorizar a construção de ferrovias privadas, quatro projetos de estruturas ferroviárias previstos para o Espírito Santo ainda não saíram do papel. O Estado tem uma localização privilegiada e propícia para o escoamento de mercadorias de todo o país e também têm vários projetos de construção de portos para os próximos anos, o que fortalece a cadeia logística. Na lista de projetos ferroviários privados, um está previsto para a região Sul do Estado e os outros nas regiões Norte e Noroeste. 
Segundo o Ministério dos Transportes, das quatro ferrovias, em três delas os contratos já estão assinados com a Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) e em fase de licenciamento ambiental em andamento no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama). São elas:
  • EF 456/030 (São Mateus/ES a Ipatinga/MG), com 431,30 km — Petrocity Ferrovias
  • EF 030 (Barra de São Francisco a Brasília/DF), com  1.188 km — Petrocity Ferrovias
  • EF 352/A01 (Presidente Kennedy/ES - Sete Lagoas/MG) e segunda parte EF 352 (Sete Lagoas/MG - Anápolis/GO), ligando Presidente Kennedy a Goiás, totalizando 1.850 km — Macro Desenvolvimento
Quatro ferrovias privadas prometidas para o ES não saíram ainda do papel

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No projeto da Petrocity do segmento entre São Mateus e Ipatinga (MG), haverá conexão ao Terminal de Uso Privado (TUP) que a companhia planeja administrar no porto capixaba. Com um investimento de R$ 5 bilhões, a empresa pretende ampliar a gama de produtos transportados pelo complexo portuário para incluir grãos e cargas gerais.
Já a EF 030, também da Petrocity, visa a conectar a produção do Centro-Oeste, partindo de Brasília, a Barra de São Francisco, por meio da implantação de 1.108 quilômetros de novos trilhos. O investimento é de R$ 13,5 bilhões.
O CEO da Macro Desenvolvimento, Fabrício Freitas, responsável pelo projeto do ramal viário de Presidente Kennedy a Goiás, detalha que a ferrovia será chamada de Ministro Alysson Paolinelli, por ser considerado pai do agronegócio. "A ferrovia será focada em atender a minério e agro, mas principalmente produtos do agronegócio, como grãos, fertilizantes e carga geral", explica.
O Estado hoje conta com ferrovias de concessão federal, como a Estrada de Ferro Vitória a Minas, ligando Belo Horizonte à capital capixaba. O trecho da Ferrovia Centro Atlântica (FCA) no Estado já foi utilizado no passado e hoje está em processo de devolução pela operadora VLI no processo de renovação da concessão. Ainda há o projeto em andamento, também federal, da EF 118, que vai ligar o Espírito Santo ao Rio de Janeiro. Serão 577,8 km de extensão interligando os complexos portuários dos dois estados.
Segundo informações da ANTT, a ferrovia que deve iniciar as obras primeiro é a EF 030, que vai ligar Barra de São Francisco a Brasília. A data estimada para o começo dos trabalhos é outubro de 2025, com operação prevista para iniciar quatro anos depois. Em seguida, aparece a Estrada de Ferro São Mateus a Ipatinga, com previsão de obras para janeiro de 2026 e início de atividades em março de 2029.

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