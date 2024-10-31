Entre os projetos ferroviários previstos no Estado, um é na região Sul e os outros nas regiões Norte e Noroeste Crédito: Pexel

Quase três anos depois do governo federal autorizar a construção de ferrovias privadas , quatro projetos de estruturas ferroviárias previstos para o Espírito Santo ainda não saíram do papel. O Estado tem uma localização privilegiada e propícia para o escoamento de mercadorias de todo o país e também têm vários projetos de construção de portos para os próximos anos, o que fortalece a cadeia logística. Na lista de projetos ferroviários privados, um está previsto para a região Sul do Estado e os outros nas regiões Norte e Noroeste.

Segundo o Ministério dos Transportes, das quatro ferrovias, em três delas os contratos já estão assinados com a Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) e em fase de licenciamento ambiental em andamento no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama). São elas:

EF 456/030 (São Mateus/ES a Ipatinga/MG), com 431,30 km — Petrocity Ferrovias

EF 030 (Barra de São Francisco a Brasília/DF), com 1.188 km — Petrocity Ferrovias

EF 352/A01 (Presidente Kennedy/ES - Sete Lagoas/MG) e segunda parte EF 352 (Sete Lagoas/MG - Anápolis/GO), ligando Presidente Kennedy a Goiás, totalizando 1.850 km — Macro Desenvolvimento

Ainda existe o projeto da EF A16 (Colatina/ES - Linhares/ES), da empresa Morro do Pilar Minerais, com 100 quilômetros de extensão, que ainda não teve o processo de licenciamento ambiental iniciado . Nesse projeto, a ferrovia será destinada ao transporte de minério de ferro e outros produtos, com um investimento estimado de R$ 1 bilhão.

Your browser does not support the audio element. Quatro ferrovias privadas prometidas para o ES não saíram ainda do papel

No projeto da Petrocity do segmento entre São Mateus e Ipatinga (MG), haverá conexão ao Terminal de Uso Privado (TUP) que a companhia planeja administrar no porto capixaba. Com um investimento de R$ 5 bilhões, a empresa pretende ampliar a gama de produtos transportados pelo complexo portuário para incluir grãos e cargas gerais.

Já a EF 030, também da Petrocity, visa a conectar a produção do Centro-Oeste, partindo de Brasília, a Barra de São Francisco, por meio da implantação de 1.108 quilômetros de novos trilhos. O investimento é de R$ 13,5 bilhões.

O CEO da Macro Desenvolvimento, Fabrício Freitas, responsável pelo projeto do ramal viário de Presidente Kennedy a Goiás, detalha que a ferrovia será chamada de Ministro Alysson Paolinelli, por ser considerado pai do agronegócio. "A ferrovia será focada em atender a minério e agro, mas principalmente produtos do agronegócio, como grãos, fertilizantes e carga geral", explica.