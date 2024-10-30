Ferrovia Centro-Atlântica: após costura, ES apresenta nova proposta à ANTT

"Nossa defesa principal segue sendo a Serra do Tigre. Toda a argumentação técnica está no documento apresentado, mas, depois de muita conversa e estudos, inclusive com a participação de engenheiros e técnicos da VLI, chegamos a esta nova possibilidade. Na Serra do Tigre, o foco está nas cargas do Triângulo Mineiro e entorno, nesta nova proposta, a ideia é trazer a produção do Norte e Noroeste mineiro, que está em expansão. A variante da Serra do Tigre é uma ferrovia de 360 quilômetros, na segunda possibilidade apresentada, estamos falando de um ramal de cerca de 100 quilômetros, que sairia por R$ 2 bilhões. Ou seja, um investimento menor, mas que trará carga, não no mesmo volume, mas trará", explicou o vice-governador e secretário de Desenvolvimento do Estado, Ricardo Ferraço, que está à frente das negociações pelo governo capixaba.