Pai do ESG elogia equilíbrio institucional do Espírito Santo

Paul Clements-Hunt, executivo que liderou o time da ONU que, no início dos anos 2000, criou o termo ESG Crédito: Divulgação/Cloves Louzada

Para Clements-Hunt, a transformação vivida pelo Espírito Santo do princípio dos anos 2000 para cá, impulsionada pela boa interlocução entre governos e setor produtivo, serve de exemplo para todos os lugares. "O Espírito Santo se destaca como um Estado dinâmico e bem governado. Essa visão se alia a uma sociedade empresarial forte e comprometida com a sustentabilidade, o que tem atraído grandes investidores. O Estado passou por uma transformação desde os desafios administrativos enfrentados no início dos anos 2000, consolidando-se como um modelo sustentável e promissor. Após visitar Vitória diversas vezes, acredito que o 'espírito capixaba' é um ingrediente especial que une governo, comunidade e setor privado em prol de um objetivo comum".

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A estabilidade alcançada é fundamental para alcançar voos mais altos no longo prazo. "Como estado, é politicamente estável. Tem uma visão ESG, tem um plano de 500 anos, e a comunidade empresarial é muito empreendedora. Sabemos disso através do ES em Ação, sabemos disso da Findes. Vocês têm grandes empresas, como a ArcelorMittal, a Imetame, o Porto Imetame, o Porto Central e o café. Então, é um Estado economicamente vibrante, mesmo não sendo enorme em termos de população. Então, achamos que podemos fazer disso um modelo para talvez outros estados no Brasil e também para outras províncias ao redor do mundo. É um modelo de sustentabilidade".