Em reunião da Antaq, empresários do ES voltam a cobrar melhorias no Porto de Vitória

"Hoje, nós temos cerca de 600 mil sacas de café na fila de embarque, ou seja, produto que já deveria ter sido exportado em agosto e setembro, mas que ainda está aqui. São quase US$ 100 milhões em contratos não entregues. Isso é perda de competitividade", disse Fabrício Tristão, presidente do Centro do Comércio de Café de Vitória. "Melhorou um pouco nos últimos meses porque todos os três portêineres da Log-In voltaram a funcionar
e porque o movimento de carros importados caiu, duas situações que já eram previstas, mas em termos de estrutura de longo prazo, pouco mudou. Precisamos de mais".
O CCCV estima que, nesta safra, cerca de 1,8 milhão de sacas de café conilon deixaram de ser embarcadas no Espírito Santo e foram exportadas por portos como os do Rio de Janeiro e de Santos. Isso representa 29% de todo o volume exportado pelo Estado neste ano. Não está incluída neste cálculo a produção de café arábica que poderia utilizar o Porto de Vitória como canal de escoamento, mas, há muito, por causa dos gargalos, vai principalmente pelo Rio. O movimento do arábica dobraria o volume de exportação de café pelo Espírito Santo. Ou seja, a exportação, até setembro, em vez de totalizar 6,3 milhões de sacas, poderia estar em 12,6 milhões.
Os exportadores aguardam uma nova onda de importação de carros elétricos para 2025,
já que o governo federal voltará a subir o imposto sobre os veículos de fora. "Se nada for feito, podem ocorrer os mesmos impactos observados neste ano no terminal de contêineres do Espírito Santo, o que, no caso das exportações de café, resultou em soluções atípicas, como a viabilização de embarques de café em break bulk (fora de contêiner)", informou, por meio de nota, o CCCV. "Reconhecemos que há problemas na logística global, caso da falta de contêiner de alimento, mas não é só isso. Temos que resolver os problemas locais", finalizou Tristão.