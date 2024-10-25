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Infraestrutura

Em reunião da Antaq, empresários do ES voltam a cobrar melhorias no Porto de Vitória

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, responsável por regular a atividade portuária no país, começou a agir depois de receber reclamações

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 03:50

Públicado em 

25 out 2024 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), único terminal de contêineres do Estado, é administrado pela empresa Log-in Logística. Por lá passam eletrodomésticos, insumos para a indústria de mineração e siderúrgica, e outros.
Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), único terminal de contêineres do Estado, é administrado pela Log-in Logística Crédito: Carlos Alberto Silva
Depois da crise provocada pela carta aberta publicada, em julho, por Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV) e Centrorochas (entidade que representa os exportadores de rochas do Brasil, a Antaq (Agência Nacional dos Transportes Aquaviários) convocou, nesta quinta-feira (24) uma reunião de alinhamento. Participaram Vports (concessionária responsável pelo complexo portuário de Vitória), Log-In (empresa que opera o Terminal Portuário de Vila Velha), MSC (armadora), CCCV e Centrorochas. Os empresários disseram que a situação segue complicada e cobraram soluções.
"Hoje, nós temos cerca de 600 mil sacas de café na fila de embarque, ou seja, produto que já deveria ter sido exportado em agosto e setembro, mas que ainda está aqui. São quase US$ 100 milhões em contratos não entregues. Isso é perda de competitividade", disse Fabrício Tristão, presidente do Centro do Comércio de Café de Vitória. "Melhorou um pouco nos últimos meses porque todos os três portêineres da Log-In voltaram a funcionar e porque o movimento de carros importados caiu, duas situações que já eram previstas, mas em termos de estrutura de longo prazo, pouco mudou. Precisamos de mais".
O CCCV estima que, nesta safra, cerca de 1,8 milhão de sacas de café conilon deixaram de ser embarcadas no Espírito Santo e foram exportadas por portos como os do Rio de Janeiro e de Santos. Isso representa 29% de todo o volume exportado pelo Estado neste ano. Não está incluída neste cálculo a produção de café arábica que poderia utilizar o Porto de Vitória como canal de escoamento, mas, há muito, por causa dos gargalos, vai principalmente pelo Rio. O movimento do arábica dobraria o volume de exportação de café pelo Espírito Santo. Ou seja, a exportação, até setembro, em vez de totalizar 6,3 milhões de sacas, poderia estar em 12,6 milhões.
Com o objetivo de buscar soluções conjuntas, foram definidos três eixos de ação: 1) alinhamento técnico entre a Vports e a Log-In/TVV para utilização de mais um berço de atracação; 2) melhorias na comunicação entre exportadores/importadores e as empresas de navegação para maior clareza e previsibilidade de cargas e disponibilidade de contêineres; e 3) aprofundamento das discussões visando identificar o que é necessário para melhorar a operação dos depots (área não alfandegada para operação) de contêineres na Grande Vitória e para que sejam instalados depots no interior do Estado, mais próximos das cargas.
Os exportadores aguardam uma nova onda de importação de carros elétricos para 2025, já que o governo federal voltará a subir o imposto sobre os veículos de fora. "Se nada for feito, podem ocorrer os mesmos impactos observados neste ano no terminal de contêineres do Espírito Santo, o que, no caso das exportações de café, resultou em soluções atípicas, como a viabilização de embarques de café em break bulk (fora de contêiner)", informou, por meio de nota, o CCCV. "Reconhecemos que há problemas na logística global, caso da falta de contêiner de alimento, mas não é só isso. Temos que resolver os problemas locais", finalizou Tristão.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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