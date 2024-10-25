Em reunião da Antaq, empresários do ES voltam a cobrar melhorias no Porto de Vitória

O CCCV estima que, nesta safra, cerca de 1,8 milhão de sacas de café conilon deixaram de ser embarcadas no Espírito Santo e foram exportadas por portos como os do Rio de Janeiro e de Santos. Isso representa 29% de todo o volume exportado pelo Estado neste ano. Não está incluída neste cálculo a produção de café arábica que poderia utilizar o Porto de Vitória como canal de escoamento, mas, há muito, por causa dos gargalos, vai principalmente pelo Rio. O movimento do arábica dobraria o volume de exportação de café pelo Espírito Santo. Ou seja, a exportação, até setembro, em vez de totalizar 6,3 milhões de sacas, poderia estar em 12,6 milhões.