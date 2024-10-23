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Negócios

Unimed inaugura hub de inovação e se prepara para fazer aquisições

A iniciativa é da Unimed Federação, que reúne todas as cinco cooperativas que atuam no Espírito Santo. Orçamento previsto para 2025 se aproxima dos R$ 100 milhões

Públicado em 

23 out 2024 às 15:52
Abdo Filho

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Abdo Filho

Sede da Unimed Vitória, em Bento Ferreira
Sede da Unimed Vitória, em Bento Ferreira Crédito: Divulgação/Unimed Vitória
A Unimed Federação - composta pelas Unimeds Vitória, Sul Capixaba, Norte Capixaba, Noroeste Capixaba e Piraqueaçu - inaugurou, nesta quarta-feira (23), na sede da Unimed Vitória, o Une, hub de inovação das cinco cooperativas que atuam no Espírito Santo. O objetivo principal da iniciativa é buscar soluções para os negócios de saúde (big data, inteligência artificial e gestão), seja desenvolvendo ou comprando quem já está com desenvolvimento mais adiantado. Em 2025, o orçamento do Une ficará na casa dos R$ 100 milhões.
"Os desafios, para todos os setores, estão colocados, precisamos encontrar meios de enfrentá-los. Há muitas oportunidades no segmento de saúde, temos que ter qualidade e o Une vem justamente para isso. Vamos fazer inovação aberta, com relações com todo o ecossistema. É claro que aquisições de startups estão no nosso radar. Não se trata de uma meta, mas estamos preparados para isso, sem dúvida", disse Fabiano Pimentel, presidente da Unimed Federação e da Unimed Vitória.

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As cooperativas também estão de olho nos recursos disponibilizados por fundos públicos e privados. "A inovação vem recebendo uma série de incentivos, inclusive financeiro. Precisamos ter ou estarmos associados a bons projetos. Há boas oportunidades a serem perseguidas", assinalou Pimentel.
Une, hub de inovação das Unimeds que atuam no Espírito Santo
Une, hub de inovação das Unimeds que atuam no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Unimed Vitória

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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