Unimed inaugura hub de inovação e se prepara para fazer aquisições

A Unimed Federação - composta pelas Unimeds Vitória, Sul Capixaba, Norte Capixaba, Noroeste Capixaba e Piraqueaçu - inaugurou, nesta quarta-feira (23), na sede da Unimed Vitória
, o Une, hub de inovação das cinco cooperativas que atuam no Espírito Santo. O objetivo principal da iniciativa é buscar soluções para os negócios de saúde (big data, inteligência artificial e gestão), seja desenvolvendo ou comprando quem já está com desenvolvimento mais adiantado. Em 2025, o orçamento do Une ficará na casa dos R$ 100 milhões.
"Os desafios, para todos os setores, estão colocados, precisamos encontrar meios de enfrentá-los. Há muitas oportunidades no segmento de saúde, temos que ter qualidade e o Une vem justamente para isso. Vamos fazer inovação aberta, com relações com todo o ecossistema. É claro que aquisições de startups estão no nosso radar. Não se trata de uma meta, mas estamos preparados para isso, sem dúvida", disse Fabiano Pimentel, presidente da Unimed Federação e da Unimed Vitória.
As cooperativas também estão de olho nos recursos disponibilizados por fundos públicos e privados. "A inovação vem recebendo uma série de incentivos, inclusive financeiro. Precisamos ter ou estarmos associados a bons projetos. Há boas oportunidades a serem perseguidas", assinalou Pimentel.