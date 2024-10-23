Unimed inaugura hub de inovação e se prepara para fazer aquisições

"Os desafios, para todos os setores, estão colocados, precisamos encontrar meios de enfrentá-los. Há muitas oportunidades no segmento de saúde, temos que ter qualidade e o Une vem justamente para isso. Vamos fazer inovação aberta, com relações com todo o ecossistema. É claro que aquisições de startups estão no nosso radar. Não se trata de uma meta, mas estamos preparados para isso, sem dúvida", disse Fabiano Pimentel, presidente da Unimed Federação e da Unimed Vitória.