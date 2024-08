Unimed compra prédio da antiga prefeitura de Linhares

Hoje, boa parte dos serviços que vão para a nova estrutura, além da parte administrativa, funcionam dentro do Hospital Unimed, no bairro Colina. O objetivo é abrir espaço para que a unidade possa ser ampliada. "Estamos fazendo uma série de investimentos no hospital, a compra do antigo prédio da prefeitura faz parte do planejamento. Hoje, temos 50 leitos, queremos chegar aos 60, dobrar a área do pronto socorro e implantar o serviço de oncologia", explicou Jayr Fregona Junior, presidente da Unimed Norte Capixaba. Ele quer entregar todos os equipamentos prontos até o final de 2025.