Comprada pela Smart Fit, Velocity chega ao Espírito Santo

Fundada há dez anos, a Velocity, rede especializada em aulas coletivas de spinning e treinamento funcional, vem, como boa parte do mercado fitness no Brasil, em franca expansão.
No último dia 17, a Smart Fit anunciou a compra do estúdio por R$ 183 milhões. Hoje, são 101 unidades espalhadas por várias cidades do país. A primeira no Espírito Santo ficará em Vitória, na Praia do Canto, e abre as portas em setembro. Um aporte de R$ 2 milhões.
O estúdio de Vitória começará com 44 bicicletas. A ideia é abrir, muito em breve, mais duas unidades na Região Metropolitana. A próxima, segundo Cami Christofaro, empresária responsável pelo investimento, deverá ficar em Vila Velha.
A coisa deve andar com velocidade. O Grupo Smart Fit, em comunicado feito ao mercado, informou que "o objetivo é expandir toda a rede com a abertura de novas lojas". A intenção, como este conjunto de movimentos, é consolidar a Smart Fit como líder no segmento de estúdios fitness premium. Entre abril de 2023 e abril de 2024, a Velocity apresentou uma receita líquida de R$ 35,6 milhões e lucro líquido de R$ 10,1 milhões.