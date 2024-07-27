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Expansão

Comprada pela Smart Fit, Velocity chega ao Espírito Santo

No último dia 17, a Smart Fit anunciou a compra da rede de estúdios por R$ 183 milhões. São 101 unidades espalhadas por várias cidades do país

Públicado em 

27 jul 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Academias é um dos segmentos que tem marcas na memória dos consumidores
Segmento fitness é um dos que mais cresce no Brasil Crédito: Freepik
Fundada há dez anos, a Velocity, rede especializada em aulas coletivas de spinning e treinamento funcional, vem, como boa parte do mercado fitness no Brasil, em franca expansão. No último dia 17, a Smart Fit anunciou a compra do estúdio por R$ 183 milhões. Hoje, são 101 unidades espalhadas por várias cidades do país. A primeira no Espírito Santo ficará em Vitória, na Praia do Canto, e abre as portas em setembro. Um aporte de R$ 2 milhões.
O estúdio de Vitória começará com 44 bicicletas. A ideia é abrir, muito em breve, mais duas unidades na Região Metropolitana. A próxima, segundo Cami Christofaro, empresária responsável pelo investimento, deverá ficar em Vila Velha.
A coisa deve andar com velocidade. O Grupo Smart Fit, em comunicado feito ao mercado, informou que "o objetivo é expandir toda a rede com a abertura de novas lojas". A intenção, como este conjunto de movimentos, é consolidar a Smart Fit como líder no segmento de estúdios fitness premium. Entre abril de 2023 e abril de 2024, a Velocity apresentou uma receita líquida de R$ 35,6 milhões e lucro líquido de R$ 10,1 milhões.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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