Comprada pela Smart Fit, Velocity chega ao Espírito Santo

O estúdio de Vitória começará com 44 bicicletas. A ideia é abrir, muito em breve, mais duas unidades na Região Metropolitana. A próxima, segundo Cami Christofaro, empresária responsável pelo investimento, deverá ficar em Vila Velha.

A coisa deve andar com velocidade. O Grupo Smart Fit, em comunicado feito ao mercado, informou que "o objetivo é expandir toda a rede com a abertura de novas lojas". A intenção, como este conjunto de movimentos, é consolidar a Smart Fit como líder no segmento de estúdios fitness premium. Entre abril de 2023 e abril de 2024, a Velocity apresentou uma receita líquida de R$ 35,6 milhões e lucro líquido de R$ 10,1 milhões.