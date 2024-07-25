Espírito Santo registra quebra na safra do café conilon

Trata-se de uma frustração de expectativas, afinal, a florada do conilon, no final de 2023, foi tida como espetacular e, portanto, o cenário era de que estávamos em vias de ter uma safra recorde. O problema é que o verão foi pouco chuvoso e muito quente. O resultado concreto foram plantas menos produtivas, grãos menores e de mais baixa qualidade. No ano passado, eram usados 280 litros de grãos para forrar uma saca (60 kg) de café pilado. Agora, estão sendo necessários até 360 litros.
O cenário que se vislumbra daqui para frente é, diante da escassez do produto, de manutenção dos preços em alta. A saca do conilon que, em julho do ano passado, estava valendo R$ 610,00, hoje, está cotada em R$ 1.260,00. Se a safra viesse forte como se esperava, certamente haveria uma queda nos preços, com essa quebra, a aposta, agora, é de manutenção firme destes patamares mais altos de preços e com viés de alta.