Espírito Santo registra quebra na safra do café conilon

Trata-se de uma frustração de expectativas, afinal, a florada do conilon, no final de 2023, foi tida como espetacular e, portanto, o cenário era de que estávamos em vias de ter uma safra recorde. O problema é que o verão foi pouco chuvoso e muito quente. O resultado concreto foram plantas menos produtivas, grãos menores e de mais baixa qualidade. No ano passado, eram usados 280 litros de grãos para forrar uma saca (60 kg) de café pilado. Agora, estão sendo necessários até 360 litros.