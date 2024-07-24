A saída para a crise portuária do Espírito Santo está nas ferrovias

"Quando o assunto é infraestrutura portuária, estamos falando de investimentos altos, com retorno visando o longo prazo. Para que tenhamos o volume de investimentos necessário, para que o investidor tenha a coragem de colocar a mão no bolso, é importante que as cargas cheguem em bom volume. Para isso precisamos de rodovias e, principalmente, ferrovias. É fundamental que o Espírito Santo tenha boas conexões com o Brasil Central", assinalou um executivo, com larga experiência no assunto, que prefere se manter em reserva. "Ter bons acessos tem correlação direta com o tamanho dos investimentos que são e serão feitos em complexos portuários".

A saída, na visão dos especialistas, passa por modernizar e ampliar o Corredor Centro-Leste. Empresários, entidades e governo do Espírito Santo lutam, em Brasília, para que os investimentos no contorno da Serra do Tigre, em Minas Gerais, saiam do papel. "Uma ferrovia eficiente, que traga cargas de Minas e Centro-Oeste para cá e leve insumos importados daqui para lá, sem dúvida destravaria investimentos em portos. O Espírito Santo, por muito tempo, viveu uma espécie de estrangulamento, as cargas não vinham e os investimentos não eram feitos, um ciclo vicioso. Tanto que perdemos linhas de longo curso e hoje vivemos de cabotagem. Veja que o porto, mesmo recebendo alguns aportes nos últimos tempos, por causa da concessão à iniciativa privada, não suportou uma melhora nas importações e exportações. A saída sustentada do problema passa pelas ferrovias", disse um empresário do setor.