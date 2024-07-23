Gigante chinesa deve confirmar investimento no ES na Cúpula do G20

Chineses se encontraram com o governador Renato Casagrande, no Palácio Anchieta Crédito: Divulgação/André Hees

Os executivos da RuiYuan encerraram, nesta terça-feira (23), uma visita ao Estado. Uma série de reuniões foram realizadas, entre elas com o governador, no Palácio Anchieta. "Eles querem, inicialmente, começar a importar grandes máquinas agrícolas por aqui, depois devem montar uma indústria desse tipo de máquina, que são grandes equipamentos como colheitadeira, visando também alcançar e distribuir para o centro do Brasil. Então, um negócio movimenta o outro. As notícias são ótimas para o Estado", explicou a subsecretária de Desenvolvimento do Estado Chris Vargas.

Os executivos e representantes da empresa chinesa estão de olho nos incentivos dados pela Sudene e, em princípio, os aportes serão feitos em São Mateus. A holding chinesa quer iniciar os trabalhos no Espírito Santo com duas de suas empresas: a Jotec, especializada em máquinas agrícolas, e a Rui Zhi Flying, que produz drones de longo alcance, para uso em diversas áreas (inclusive militar).

O executivo responsável pelo comércio internacional do grupo, Wang Ning, também faz um balanço positivo. "Estamos muito satisfeitos. O diálogo com o governo nos deixou com mais confiança no desenvolvimento e no futuro. Estamos muito interessados em ver como podemos evoluir nas parcerias comerciais com o Brasil", disse ele, por meio do tradutor.