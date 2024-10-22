Em meio a desafio logístico, exportadores de café do ES encontram saídas

Pouco mais de três meses depois, a coisa avançou e, o mais interessante, é que, em alguns casos, por vias que nem estavam no radar do setor. No Porto de Vitória, alvo das pesadas reclamações de julho, além de as importações de carros terem encolhido, os três portêineres do Terminal Portuário de Vila Velha, operado pela Log-In, voltaram a funcionar juntos no final de setembro, o que não acontecia desde o começo do ano. Com isso, a capacidade da única operação contêineres foi ampliada em 20% em relação ao primeiro semestre. Esta foi a saída tradicional. Diante do grave aperto, novas opções de transporte passaram a ser observadas e adotadas. Nesta segunda-feira a Multilift Logística, que opera no Porto de Vitória, realizou um embarque no modelo break bulk (em grandes bags, fora de contêineres), nesta segunda-feira (21). Até agora, tudo era feito por contêiner, equipamento em falta no mundo todo.