Tragédia de Mariana: ES terá de se articular muito em Brasília

"Quase que a totalidade dos recursos irá para a bacia do Rio Doce. Foram abertas pequenas exceções, caso do investimento na BR 262, mas o foco é no Rio Doce. Ficará sob a responsabilidade da União um volume importante de dinheiro que terá de ser aplicado nas 49 cidades mineiras e capixabas diretamente atingidas pela tragédia. Este recurso virá ao longo de 20 anos e, claro, dependerá de bons projetos e articulação lá em Brasília. É um trabalho de médio e longo prazos", explicou o governador Renato Casagrande.