Unimed Vitória assume perda milionária com fundo de investimento

A Unimed Vitória assumiu contabilmente a perda de R$ 146 milhões relacionada aos investimentos feitos no fundo gerido pela Infinity Asset.
O rombo foi contabilizado agora em agosto e estará no balanço do terceiro trimestre, que será publicado ainda em 2024. A direção da cooperativa médica garante que, em que pese o tamanho da conta, clientes, cooperados, fornecedores e rede credenciada não sofrerão qualquer impacto. Pelas contas dos executivos da Unimed Vitória, mesmo com a subtração dos R$ 146 milhões, o resultado operacional ficará positivo em mais de R$ 20 milhões no terceiro trimestre.
"Nos preparamos para este momento. Assim que soubemos do problema, logo depois de termos assumido a Unimed Vitória, em março de 2023, iniciamos uma série de ações, mais de 300, com o objetivo de melhorar toda a operação.
Hoje, posso garantir que, apesar do impacto negativo causado pela gestão anterior, a Unimed está sólida. Nenhum serviço será prejudicado", afirmou Fabiano Pimentel, presidente da Unimed Vitória.
A Unimed Vitória era um dos maiores cotistas dos fundos da Infinity Asset, gestora que entrou em grave crise e foi fechada para resgates no começo de 2023. A cooperativa tinha R$ 186 milhões aplicados, deste montante, R$ 40 milhões apenas poderão ser resgatados, portanto, o buraco ficou em R$ 146 milhões. É este o valor que, agora, entra no balanço da instituição.
"Resolvemos colocar no balanço porque o histórico de promessas não é positivo. Os gestores prometeram a entrada de uma carta de crédito em 12 de fevereiro de 2024, não veio.
Depois, esperávamos para agosto, novamente não entrou. Estão falando, agora, que virá para outubro, mas não sabemos o que acontecerá. Diante deste cenário, a diretoria optou, em nome da transparência, por reconhecer, no balanço contábil, a perda. Importante frisar que os balanços anteriores, de 2023 para cá, explicavam essa situação, tudo monitorado por auditoria externa e pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ainda assim, fecharemos 2024 no positivo e, claro, cumprindo todas as nossas obrigações regulatórias, com o cooperado, com os fornecedores, com os nossos clientes e investindo", assinalou Pimentel.
O dirigente frisou que a Unimed Vitória seguirá buscando recuperar os milhões que estavam no Infinity. "Vamos continuar buscando recuperar o que é nosso. Estamos tomando medidas administrativas e não descartamos medidas judiciais".