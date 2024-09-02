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Comércio exterior

Arrecadação do governo do ES com importações mais do que dobra em 2024

As empresas do Espírito Santo nunca compraram tantas mercadorias no exterior e isso traz importantes reflexos na receita com ICMS

Públicado em 

02 set 2024 às 17:45
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Carros importados estacionados no Terca, em Cariacica
Carros importados estacionados no Terca, em Cariacica Crédito: Divulgação/TercaZilli
O recolhimento de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) do governo do Espírito Santo em cima das importações saltou 147,5% nos primeiros sete meses de 2024: de R$ 507,7 milhões, em 2023, para R$ 1,256 bilhão. Só em julho a receita bateu em R$ 253,89 milhões. A forte expansão da arrecadação reflete o aumento observado na entrada de produtos estrangeiros, destacadamente carros elétricos.  Os dados são da Secretaria de Estado da Fazenda.
Em junho de 2024, o valor das mercadorias importadas por empresas do Estado chegou a US$ 2,2 bilhões (mais de R$ 12 bilhões), um aumento de 74,3% em relação ao mês anterior, que, até então, detinha a melhor marca histórica (US$ 1,267 bilhão). No geral, no primeiro semestre do ano, empresas capixabas compraram US$ 7,53 bilhões (R$ 41,4 bilhões) fora do Brasil, 72,3% a mais do que os US$ 4,37 bilhões (R$ 24 bilhões) registrados no mesmo período de 2023. Os números de exportação também são fortes, mas não se refletem diretamente no ICMS porque o imposto não incide nas vendas para fora do país.

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As mercadorias mais importadas em 2024:
  1. Veículos para o transporte de pessoas ou mercadorias: US$ 3,57 bilhões (47,39% do total)
  2. Veículos aéreos, como helicópteros e aviões: US$ 705,59 milhões (9,36% do total)
  3. Carvão mineral: US$ 670,1 milhões (8,89% do total)
  4. Máquinas escavadoras, carregadoras, niveladoras, pás mecânicas, entre outras: US$ 176,76 milhões (1,29% do total)
O bom desempenho do comércio internacional ajudou na recuperação geral do ICMS, que é o principal imposto estadual. No ano passado, no primeiro semestre, a receita ficou em R$ 4,42 bilhões. Em 2024, no mesmo período, fechou em R$ 5,32 bi.
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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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