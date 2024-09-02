Arrecadação do governo do ES com importações mais do que dobra em 2024

Em junho de 2024, o valor das mercadorias importadas por empresas do Estado chegou a US$ 2,2 bilhões (mais de R$ 12 bilhões), um aumento de 74,3% em relação ao mês anterior, que, até então, detinha a melhor marca histórica (US$ 1,267 bilhão). No geral, no primeiro semestre do ano, empresas capixabas compraram US$ 7,53 bilhões (R$ 41,4 bilhões) fora do Brasil, 72,3% a mais do que os US$ 4,37 bilhões (R$ 24 bilhões) registrados no mesmo período de 2023. Os números de exportação também são fortes, mas não se refletem diretamente no ICMS porque o imposto não incide nas vendas para fora do país.