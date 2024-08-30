Investimento ferroviário defendido pelo ES depende da boa vontade do governo federal

Estrada de Ferro Vitória a Minas: Vale transporta cargas como minério, carvão, grãos, produtos siderúrgicos e fertilizantes Crédito: Agência Vale/Divulgação

Se proposta defendida pelo Estado sair do papel, ficará assim: a FCA pega cargas em Minas Gerais e Goiás, contorna a Serra do Tigre pela variante (que pode ser operada por outra empresa), conecta com a Ferrovia Vitória-Minas (da Vale) na Grande BH e, por ela, chega aos terminais capixabas.

A questão começa a complicar a viabilidade econômica. As estimativas de investimento para colocar o novo trecho em operação variam entre R$ 5,5 bilhões e R$ 13 bilhões. Especialistas do setor afirmam que se o governo federal não subsidiar de alguma forma o investimento, abatendo outorga ou colocando recursos diretamente, dificilmente as contas ficarão de pé, consequentemente, nenhuma empresa privada topará a empreitada. Portanto, é para lá de relevante a articulação que está em curso em Brasília: primeiro para colocar o tema na agenda de Brasília (Ministério dos Transportes e Agência Nacional dos Transportes Terrestres) e depois para discutir formas de financiamento.

Importante lembrar que Vale e Ministério dos Transportes estão para fechar uma renegociação sobre as renovações antecipadas das ferrovias Vitória-Minas e Carajás, algo perto de R$ 20 bilhões virão como excedente de outorga. É por aí que o governo do Espírito Santo está trabalhando

Fábio Marchiori, CEO interino da da VLI Logística, concessionária responsável pela FCA até 2026 e que negocia com o governo federal a renovação por mais 30 anos, esteve em Vitória nesta quinta-feira (29) para uma rodada de conversas com empresários e políticos e também esteve no Tecnoagro, evento da Rede Gazeta, em um painel sobre infraestrutura. "Somos a favor do debate e da busca por soluções. O nosso desejo é atrair mais cargas para o Espírito Santo. Se o contorno (da Serra do Tigre) sair, mesmo não sendo de nossa operação, terá o apoio da VLI".