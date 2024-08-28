Duplicação da 101, na Serra, tem a ver com solução de impasse em Brasília

O governador Renato Casagrande e o vice Ricardo Ferraço, que estão fazendo a interlocução com Ministério dos Transportes, ANTT e TCU, ficaram mais confiantes na solução. "Além da manutenção, as obras de duplicação iniciadas antes da devolução, entre Guarapari e o trevo de Alfredo Chaves, foram mantidas. O que temos agora é o anúncio de um investimento novo, no Norte, que tinha aquele problema do licenciamento. Mostra que as coisas estão caminhando bem, que as negociações estão bem sedimentadas e que há um clima de otimismo com relação ao acordo entre concessionária e ANTT", disse o vice-governador.