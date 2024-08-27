BR 101: duplicação vai do Contorno do Mestre Álvaro até pedágio na Serra

Trecho da BR 101 Crédito: Mosaico Imagem | Divulgação Eco101

A concessionária informou que, após a obtenção da licença ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) , dará andamento à duplicação no trecho norte da rodovia. Os serviços iniciais já estão sendo realizados e a previsão é de que a obra seja concluída em 12 meses. O projeto abrange uma extensão de 5 quilômetros, inicialmente concentrada na Serra. Após a conclusão, o segmento contará com duas faixas para cada sentido separadas por canteiro central ou barreira de segurança de concreto, além de acostamentos.

Ainda segundo a Eco101, durante os serviços serão necessárias interdições pontuais e o tráfego vai operar em sistema de "Pare e Siga" bem como estreitamentos de pista para a realização de operações necessárias como desmonte de rochas. Essas intervenções devem ser divulgadas com antecedência, conforme o cronograma da empresa. A concessionária não detalhou quando as obras devem ser iniciadas e qual é a previsão para conclusão.

No comunicado divulgado à imprensa, a Eco101 afirma ainda que construirá dois novos retornos em nível para acesso às comunidades de Cidade Nova da Serra e Calogi. O diretor-superintendente, Roberto Amorim Junior, afirmou que a intervenção é muito aguardada pela população.

“A partir de agora contaremos com duas frentes simultâneas de obras, sendo uma em andamento no trecho sul, no segmento entre Guarapari e Anchieta, e o início dessa nova no município de Serra. A duplicação do trecho norte é uma obra muito aguardada e com a conclusão dessas frentes será possível sair de Serra até Anchieta com a pista 100% duplicada”, finalizou.

Repactuação

Além disso, a empresa foi condenada em primeira instância, na Justiça Federal, por fraudes na execução do contrato de gestão e duplicação dos 478,5 Km da BR 101 no Espírito Santo e parte da Bahia, com base na lei anticorrupção empresarial (Lei 12.846/2013). Na ocasião, a empresa afirmou, em nota, que "a resolução de questões do passado, incluindo os fatos discutidos na ação civil pública, é um pressuposto do processo de repactuação".

Your browser does not support the audio element. BR 101: duplicação vai do Contorno do Mestre Álvaro até pedágio na Serra

No comunicado divulgado na manhã desta terça-feira (27), a Eco101 afirma que o início da obra na Serra ocorre independentemente dos processos de relicitação e repactuação. O primeiro está suspenso devido à análise da solução consensual pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

"A Eco101 continua operando o trecho sob concessão e prestando todos os serviços de atendimento aos usuários, incluindo socorro médico e mecânico, veículos de inspeção de tráfego, caminhões para captura de animais e caminhões-pipa para combate a incêndios, além do monitoramento por câmeras para garantir o fluxo do tráfego e a celeridade nos atendimentos de ocorrências na via", diz o texto.

Duplicações entregues

Após a conclusão, o trecho na Serra se somará a outros trechos da BR 101 que já foram duplicados. De acordo com a concessionária, são eles:

João Neiva (entre os quilômetros 205,4 e 208,1);



(entre os quilômetros 205,4 e 208,1); Ibiraçu (entre os quilômetros 215,9 e 220,4);



(entre os quilômetros 215,9 e 220,4); Contorno de Iconha (entre os quilômetros 373,5 e 380,2);



(entre os quilômetros 373,5 e 380,2); Viana a Guarapari (entre os quilômetros 305 e km 335);



(entre os quilômetros 305 e km 335); Guarapari a Anchieta (entre os quilômetros 335 e 357,7);



(entre os quilômetros 335 e 357,7); Anchieta (entre os quilômetros 362 e 365).

