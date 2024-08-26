Em meio a 3 incêndios, trote atrapalha trabalho dos Bombeiros em Cachoeiro

O Corpo de Bombeiros atuou no atendimento a três incêndios entre a tarde e a noite de domingo (25) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Em meio aos esforços para combater as chamas, um trote de que uma casa que estaria pegando fogo atrasou o trabalho dos militares.
Durante a tarde, no distrito de Córrego dos Monos, as chamas atingiram uma área de pasto. Não houve feridos, nem relatos de danos materiais, segundo os militares. Já durante a noite, moradores acionaram os Bombeiros para combate a um incêndio em um morro no bairro São Luiz Gonzaga, em uma propriedade rural de criação de gado, e no Arariguaba.
Neste ponto, já havia pessoas realizando o combate com o uso de enxadas e bombas costais. Durante esta atuação, as equipes receberam um acionamento para incêndio em residência em outro bairro. Eles deixaram o local, mas descobriram que se tratava de um trote, fato que atrasou o trabalho dos militares em Arariguaba.
O Corpo de Bombeiros destacou que esta época do ano é propícia para a ocorrência de incêndios em vegetação, o que resulta em aumento de demandas da corporação.
“As equipes estão a postos para atender aos acionamentos, priorizando aqueles em que há risco para vidas ou bens. Cabe destacar, também, que passar trote é crime, além de atrapalhar o atendimento de ocorrências reais, colocando em risco a vida de outras pessoas”, ressaltou a corporação em nota.