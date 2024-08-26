Em meio a 3 incêndios, trote atrapalha trabalho dos Bombeiros em Cachoeiro

Trote atrasa trabalho dos bombeiros em incêndios em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor | Gazeta

O Corpo de Bombeiros atuou no atendimento a três incêndios entre a tarde e a noite de domingo (25) em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Em meio aos esforços para combater as chamas, um trote de que uma casa que estaria pegando fogo atrasou o trabalho dos militares.

Durante a tarde, no distrito de Córrego dos Monos, as chamas atingiram uma área de pasto. Não houve feridos, nem relatos de danos materiais, segundo os militares. Já durante a noite, moradores acionaram os Bombeiros para combate a um incêndio em um morro no bairro São Luiz Gonzaga, em uma propriedade rural de criação de gado, e no Arariguaba.

Neste ponto, já havia pessoas realizando o combate com o uso de enxadas e bombas costais. Durante esta atuação, as equipes receberam um acionamento para incêndio em residência em outro bairro. Eles deixaram o local, mas descobriram que se tratava de um trote, fato que atrasou o trabalho dos militares em Arariguaba.

O Corpo de Bombeiros destacou que esta época do ano é propícia para a ocorrência de incêndios em vegetação, o que resulta em aumento de demandas da corporação.