Incêndios crescem 73% em 2024 e ES tem em agosto a pior semana do ano

Incêndio registrado em Rio Bananal no sábado (24). Município tem 4 focos de incêndio registrados no ano Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Espírito Santo registrou 310 focos de incêndio em 2024, segundo números atualizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Espaciais (Inpe) até o último domingo (25). O número é 73% maior que o registrado no mesmo período de 2023, quando houve 179 registros. O painel atualizado pelo Inpe mostra, por exemplo, que o Espírito Santo teve a pior semana do ano entre os dias 19 e 25 de agosto, quando foram registrados 44 focos de queimadas.

Nos últimos dias, A Gazeta registrou incêndios em municípios como Castelo, Mimoso do Sul, Rio Bananal e Colatina, exigindo o trabalho de servidores do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

Apesar do aumento nos registros, o Espírito Santo não está entre os Estados com maior quantidade de focos de incêndio. Os 310 registros correspondem a 0,3% do total de focos de incêndio em todo o país. Os Estados do Mato Grosso e do Pará lideram os registros. A situação encontrada no Estado de São Paulo também chama atenção. Houve recorde de focos de incêndio.

Entre os municípios com mais registros de incêndio no Espírito Santo, a maioria está na região Norte. Os números foram atualizados no domingo (25).

As cidades do Espírito Santo com mais focos de incêndio em 2024:

Linhares - 28 focos de incêndio

Aracruz - 24 focos de incêndio

São Mateus - 24 focos de incêndio

Cachoeiro de Itapemirim - 23 focos de incêndio

Conceição da Barra - 15 focos de incêndio

Santa Maria de Jetibá - 11 focos de incêndio

Serra - 11 focos de incêndio

Colatina - 10 focos de incêndio

Nova Venécia - 10 focos de incêndio

Itapemirim - 9 focos de incêndio

Pinheiros 9 focos de incêndio

Sooretama - 8 focos de incêndio

Domingos Martins - 7 focos de incêndio

Jaguaré - 6 focos de incêndio

Montanha - 6 focos de incêndio



O painel atualizado pelo Inpe diariamente mostra que houve um crescimento no número de incêndios nesta época do ano. Entre janeiro e abril, o Espírito Santo chegou a registrar um foco no intervalo de sete dias. A quantidade de incêndios, no entanto, vem crescendo desde o mês de maio. O período entre o fim de julho e o início de agosto representou um aumento nos registros. Foram 44 focos de incêndio entre os dias 19 e 25 de agosto.

Número de incêndios por semana no Espírito Santo aumentou desde maio Crédito: Reprodução | INPE

Até domingo (25), o Estado registrou 310 focos de incêndio. Em todo o ano de 2023, foram 546 registros. O ano com a maior quantidade de registros desde 1998, quando começou o monitoramento, foi 2015: 940 focos de incêndio.

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo informou que atua durante o ano todo no combate a incêndio, mas destacou que esta época do ano é "propícia para a ocorrência de incêndios em vegetação". Em nota, a corporação informou que os acionamentos devem ser feitos, em caso de necessidade, pelo telefone 193.