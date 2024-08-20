Cidades do ES recebem alerta de baixa umidade do ar e risco de incêndio

Tempo deve continuar aberto no Espírito Santo e Inmet aponta para baixa umidade do ar Crédito: Fernando Madeira

Ao menos dez Estados do Brasil , incluindo o Espírito Santo , receberam um alerta de baixa umidade relativa o ar, que pode chegar a 20%, e risco de incêndios florestais – condições que colocam em risco também a saúde das pessoas. O aviso, que abrange 25 cidades capixabas e foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), já está vigente e vale até as 20h desta terça-feira (20), podendo ser renovado.

O aviso tem cor amarela, o primeiro dos três graus de classificação de risco. Apesar do baixo risco, o aviso chama atenção para as condições climáticas que têm incomodado e afetado a vida das pessoas em todo o país: sem chuva, com calor intenso e registros de fogo em vegetação.

Os 25 municípios citados no Espírito Santo ficam nas regiões Sul e Serrana. A recomendação do Inmet é que as pessoas bebam bastante líquido, evitem desgaste físico nas horas mais secas, evitando também exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia.

ES recebe alerta de baixa umidade do ar e risco de incêndios florestais Crédito: Reprodução | Inmet

A umidade do ar é um fator climático importante, que afeta a saúde e o bem-estar das pessoas. Níveis mais baixos são comuns no fim do inverno, com a aproximação da primavera. Os níveis costumam ficar mais baixos, inclusive, durante as tardes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a faixa de umidade ideal para o ser humano situa-se entre 40% e 70%.

Cidades em risco, segundo o Inmet:

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Ibatiba

Ibitirama

Irupi

Iúna

Jerônimo Monteiro

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

São José do Calçado

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante



O mês de agosto tem sido marcado por extremos climáticos em todo o Brasil. O aviso emitido pelo Inmet reforça a necessidade de cuidados com a saúde.

"Gangorra térmica" continua e Climatempo prevê onda de frio

Se não bastasse a baixa umidade relativa do ar em boa parte do país, há também a previsão de uma onda de frio no fim de semana. O que pode parecer um "refresco" após um período de forte calor representa, na verdade, a insistência da "gangorra térmica", quando as temperaturas sofrem grande variação em um mesmo dia.

Uma onda de frio já atingiu o Brasil recentemente, causando queda na temperatura. No Espírito Santo, algumas cidades registraram temperaturas abaixo dos 14 ºC. O calor, porém, voltou com força.

De acordo com informações do Instituto Climatempo, a onda de calor não deve durar muito tempo, porque há previsão de uma onda de frio. A partir da próxima quinta-feira (22), uma frente fria associada a um ciclone extratropical no mar avança sobre o país. Inicialmente, a previsão é que haja chuva e queda nas temperaturas no centro-sul do Brasil.

Mas e o Espírito Santo com isso? Apesar da previsão, a onda de frio não deve causar tanta mudança no tempo no Estado. Pelo contrário, há previsão que, entre os dias 24 e 27 de agosto, as temperaturas devem ficar dentro da média ou até subir 1 ºC.

Em meio à onda de frio, ES pode ter aumento nas temperaturas Crédito: Reprodução | Climatempo