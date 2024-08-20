Cidades do ES recebem alerta de baixa umidade do ar e risco de incêndio

Ao menos dez Estados do Brasil, incluindo o Espírito Santo, receberam um alerta de baixa umidade relativa o ar, que pode chegar a 20%, e risco de incêndios florestais – condições que colocam em risco também a saúde das pessoas. O aviso, que abrange 25 cidades capixabas e foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), já está vigente e vale até as 20h desta terça-feira (20), podendo ser renovado.
O aviso tem cor amarela, o primeiro dos três graus de classificação de risco. Apesar do baixo risco, o aviso chama atenção para as condições climáticas que têm incomodado e afetado a vida das pessoas em todo o país: sem chuva, com calor intenso e registros de fogo em vegetação.
Os 25 municípios citados no Espírito Santo ficam nas regiões Sul e Serrana. A recomendação do Inmet é que as pessoas bebam bastante líquido, evitem desgaste físico nas horas mais secas, evitando também exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia.
A umidade do ar é um fator climático importante, que afeta a saúde e o bem-estar das pessoas. Níveis mais baixos são comuns no fim do inverno, com a aproximação da primavera. Os níveis costumam ficar mais baixos, inclusive, durante as tardes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a faixa de umidade ideal para o ser humano situa-se entre 40% e 70%.
Cidades em risco, segundo o Inmet:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
O mês de agosto tem sido marcado por extremos climáticos em todo o Brasil. O aviso emitido pelo Inmet reforça a necessidade de cuidados com a saúde.
"Gangorra térmica" continua e Climatempo prevê onda de frio
Se não bastasse a baixa umidade relativa do ar em boa parte do país, há também a previsão de uma onda de frio no fim de semana. O que pode parecer um "refresco" após um período de forte calor representa, na verdade, a insistência da "gangorra térmica", quando as temperaturas sofrem grande variação em um mesmo dia.
Uma onda de frio já atingiu o Brasil recentemente, causando queda na temperatura. No Espírito Santo, algumas cidades registraram temperaturas abaixo dos 14 ºC. O calor, porém, voltou com força.
De acordo com informações do Instituto Climatempo, a onda de calor não deve durar muito tempo, porque há previsão de uma onda de frio. A partir da próxima quinta-feira (22), uma frente fria associada a um ciclone extratropical no mar avança sobre o país. Inicialmente, a previsão é que haja chuva e queda nas temperaturas no centro-sul do Brasil.
Mas e o Espírito Santo com isso? Apesar da previsão, a onda de frio não deve causar tanta mudança no tempo no Estado. Pelo contrário, há previsão que, entre os dias 24 e 27 de agosto, as temperaturas devem ficar dentro da média ou até subir 1 ºC.
O mapa indica que os Estados do Sul e alguns do Sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro, devem ser afetados pela onda de frio. Na outra ponta do Brasil, nos Estados do Amazonas, Pará e Tocantins, haverá aumento da temperatura.
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) aponta que a semana será de tempo aberto, sem previsão de chuva e com temperaturas que podem ultrapassar os 30 ºC.