O comovente relato dos avós de criança morta após picada de escorpião no ES

A pequena Maryah de Oliveira Ouverney Brito, de 3 anos, morreu um dia após ser picada por um escorpião na fazenda onde vivia, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no último domingo (25). Arrasados pelo ocorrido, os avós da menina relembram como tudo aconteceu. Em um período de menos de 24 horas, a criança passou por dois hospitais, mas não resistiu após sofrer pelo menos quatro paradas cardíacas.
A fazenda onde a menina morava fica no distrito de Itauninhas, em São Mateus. Segundo os relados, ela teria sido picada por volta das 5h de sábado (24), enquanto dormia. A menina acordou chorando e com dores, e foi levada para o Hospital de Pinheiros – o mais próximo de onde a família mora. Depois, a criança precisou ser transferida para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. À 1h50 da madrugada de domingo (25), ela já não apresentava mais sinais vitais.
A avó de Maryah, Tereza Cairú, acompanhou a neta no hospital. Emocionada, ela contou em entrevista ao repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta Norte, como foi receber a notícia de que o quadro da pequena estava se agravando e que era uma situação difícil de ser revertida.
Ela contou que os médicos entravam e saíam do quarto onde a criança estava, sem dar esperanças de que a situação pudesse melhorar. "A médica disse: ‘Olha, vó, eu vou falar para a senhora que ela não vai aguentar’. Aí, eu fiquei quieta. O caso foi piorando. Fizeram o que puderam para salvar a vida dela. Iam levá-la para Linhares, mas ela não resistiu. Teve quatro paradas cardíacas, reanimara ela, mas depois da última ela não voltou mais”, disse, aos prantos.
"É uma situação que a gente não deseja para ninguém. Dá vontade de pegar em cima da cama e sair correndo, balançando ela, para ela levantar. A médica falou para ter calma, foi uma pessoa forte. A minha filha está inconformada, não está comendo, não está bebendo água. Ela tem um bebê de dois meses, e o leite dela secou. Chora o tempo todo, querendo a filha dela de volta, mas como nós podemos dar a filha dela de volta? Não tem como"
O avô da menina, Sebastião Lourenço Brito, também lamenta e afirma que tudo aconteceu rapidamente. “Uma praga dessa, pequenininha, tira a vida de uma pessoa assim, com pouco tempo. Quando eu vi que a Maryah foi picada pelo escorpião, e não aguentou 24 horas, foi algo muito difícil”, desabafou.
Ele fez um alerta para os pais e responsáveis de crianças, que moram em regiões de interior e zona rural, para protegerem a casa dos escorpiões e também ficarem atento aos quintais. Sebastião diz que é para levar a vítima da picada quanto antes para um hospital.
"O pai numa situação dessa praticamente fica fora do chão. Parece que ele está voando, entendeu? A vida dele é chorar, falando que Deus. Por ele, seria a vida dele, não a da filha. Deus escolhe quem ele quer levar. Ele tem o plano dele..."
Maryah foi enterrada no domingo (25) em um cemitério de Jaguaré, no Norte do Estado, onde a família morava até pouco tempo, antes de se mudar para o interior de São Mateus. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que o caso é acompanhado pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox-ES).