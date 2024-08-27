O comovente relato dos avós de criança morta após picada de escorpião no ES

A pequena Maryah de Oliveira Ouverney Brito, de 3 anos, morreu um dia após ser picada por um escorpião na fazenda onde vivia, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo , no último domingo (25). Arrasados pelo ocorrido, os avós da menina relembram como tudo aconteceu. Em um período de menos de 24 horas, a criança passou por dois hospitais, mas não resistiu após sofrer pelo menos quatro paradas cardíacas.

A fazenda onde a menina morava fica no distrito de Itauninhas, em São Mateus. Segundo os relados, ela teria sido picada por volta das 5h de sábado (24), enquanto dormia. A menina acordou chorando e com dores, e foi levada para o Hospital de Pinheiros – o mais próximo de onde a família mora. Depois, a criança precisou ser transferida para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. À 1h50 da madrugada de domingo (25), ela já não apresentava mais sinais vitais.

A avó de Maryah, Tereza Cairú, acompanhou a neta no hospital. Emocionada, ela contou em entrevista ao repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta Norte, como foi receber a notícia de que o quadro da pequena estava se agravando e que era uma situação difícil de ser revertida.

Ela contou que os médicos entravam e saíam do quarto onde a criança estava, sem dar esperanças de que a situação pudesse melhorar. "A médica disse: ‘Olha, vó, eu vou falar para a senhora que ela não vai aguentar’. Aí, eu fiquei quieta. O caso foi piorando. Fizeram o que puderam para salvar a vida dela. Iam levá-la para Linhares, mas ela não resistiu. Teve quatro paradas cardíacas, reanimara ela, mas depois da última ela não voltou mais”, disse, aos prantos.

"É uma situação que a gente não deseja para ninguém. Dá vontade de pegar em cima da cama e sair correndo, balançando ela, para ela levantar. A médica falou para ter calma, foi uma pessoa forte. A minha filha está inconformada, não está comendo, não está bebendo água. Ela tem um bebê de dois meses, e o leite dela secou. Chora o tempo todo, querendo a filha dela de volta, mas como nós podemos dar a filha dela de volta? Não tem como" Tereza Cairú - Avó de Maryah

O avô da menina, Sebastião Lourenço Brito, também lamenta e afirma que tudo aconteceu rapidamente. “Uma praga dessa, pequenininha, tira a vida de uma pessoa assim, com pouco tempo. Quando eu vi que a Maryah foi picada pelo escorpião, e não aguentou 24 horas, foi algo muito difícil”, desabafou.

Ele fez um alerta para os pais e responsáveis de crianças, que moram em regiões de interior e zona rural, para protegerem a casa dos escorpiões e também ficarem atento aos quintais. Sebastião diz que é para levar a vítima da picada quanto antes para um hospital.

"O pai numa situação dessa praticamente fica fora do chão. Parece que ele está voando, entendeu? A vida dele é chorar, falando que Deus. Por ele, seria a vida dele, não a da filha. Deus escolhe quem ele quer levar. Ele tem o plano dele..." Sebastião Lourenço Brito - Avô de Maryah