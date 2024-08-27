Jovem denuncia ter sido estuprado e roubado após deixar boate em Vitória

Caso foi registrado na 3ª Delegacia Regional da Serra Crédito: Divulgação

Um jovem de 22 anos procurou a polícia para denunciar um estupro e um roubo que sofreu na última sexta-feira (23) após deixar uma boate na Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória. O rapaz contou que foi sozinho até a balada, pediu um energético e dirigiu-se à área de fumantes do estabelecimento. Ele relata que, após tomar toda a bebida, não teve mais memória do que aconteceu. A vítima, que acredita ter sido dopada, afirma que não conversou com ninguém até perder a consciência.

O jovem afirma que acordou na Rua da Lama seminu, vestindo apenas cueca, e que sua bermuda estava do outro lado da rua. Além de ter sido violentado e roubado, o rapaz relatou que também foi agredido. Ele registrou o caso na 3ª Delegacia Regional da Serra, ainda na sexta-feira (23).

Para a reportagem de A Gazeta, a vítima informou que passou por exames – toxicológico, de corpo de delito e coito anal – e que os resultados só saem em 30 dias. O exame sorológico foi feito e deu resultado negativo para IST. Sobre os bens roubados (cartões de crédito e celular) o rapaz afirma que foram feitas duas compras, uma de R$ 300 no crédito e outra de R$ 50 no débito, mas que conseguiu bloquear o celular a tempo. Na manhã de segunda-feira (26), ele voltou à delegacia, pois seu aparelho celular teria sido localizado e a polícia estava fazendo a triagem para devolvê-lo.

O que diz a boate

Procurada pela reportagem, a boate Bolt afirmou que "não recebeu qualquer informação de clientes ou das autoridades policiais sobre o incidente mencionado no estabelecimento. Portanto, não há como oferecer uma opinião detalhada sobre o caso, visto que não há registros de ocorrência na noite de quinta-feira. No que diz respeito aos nossos protocolos de segurança, reafirmamos que toda a equipe é devidamente orientada a prestar suporte em qualquer tipo de situação adversa. Nossa casa é reconhecida por oferecer um ambiente seguro e acolhedor para toda a comunidade LGBTQIA+. Estamos sempre comprometidos em garantir a segurança e o bem-estar de nossos frequentadores. Caso sejamos acionados pelas autoridades, estamos à disposição para colaborar plenamente e contribuir para o esclarecimento de quaisquer questões".

O que diz a Polícia Civil

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do 3º Distrito Policial de Vitória, e disse que não poderia repassar outros detalhes.

*Com informações de Vinicius Colini, da TV Gazeta