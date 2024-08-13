Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PL Antiaborto por Estupro tem recorde de visualizações no portal da Câmara
Desde 2002

PL Antiaborto por Estupro tem recorde de visualizações no portal da Câmara

Projeto de lei que equipara aborto feito após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio teve o equivalente a 51% do total de visualizações entre todos os projetos da Casa de Leis no primeiro semestre
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 ago 2024 às 18:18

Publicado em 13 de Agosto de 2024 às 18:18

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Projeto de Lei 1904/2024, conhecido como PL Antiaborto por Estupro, teve 6 milhões de visualizações no portal da Câmara dos Deputados, o maior número desde 2002 - o que equivale a 51% da repercussão do semestre. O projeto equipara o aborto feito após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio.
Os acessos incluem ficha de tramitação, notícias relacionadas e enquete - que recebeu mais de um milhão de votos. A maioria das pessoas se mostrou contrária à proposta.
O PL recebeu grande notoriedade na mídia e nas redes sociais, com celebridades e ativistas contrários e favoráveis a ele. Na internet, as principais hashtags acerca do tema eram #criançanãoémãe e #estupradornãoépai.
Nos canais da Câmara, 75% dos comentários eram negativos. Entre eles, alguns diziam que a pena seria "maior para quem aborta do que a pena de estupro". Houve também apoiadores que afirmaram que o "aborto é crime contra uma vida indefesa e inocente".
O projeto, escrito pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), havia sido aprovado na Câmara com urgência e iria direto para o Plenário sem passar pelas comissões da Casa. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que uma "comissão representativa" será criada para debater o tema no segundo semestre de 2024.

Veja Também

2 em cada 3 brasileiros são contra o PL Antiaborto por Estupro, diz Datafolha

PL Antiaborto por Estupro perde apoio do centrão e não deve ser aprovado

STJ nega habeas corpus para autorizar aborto de feto com síndrome genética

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados Projeto de lei Aborto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Oficinas culturais e música ao vivo agitam o fim de semana em Fundão
Imagem de destaque
ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades
Imagem de destaque
Pé de maconha gigante é apreendido em quintal de casa em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados