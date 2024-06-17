PL Antiaborto por Estupro perde apoio do centrão e não deve ser aprovado

A ampla repercussão negativa da proposta minou o apoio que ela tinha além das fronteiras da bancada evangélica.

Manifestantes vão às ruas contra PL que equipara aborto a homicídio Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Lideranças do centrão afirmam que a aprovação para que o projeto tramite em regime de urgência, quando ele é analisado diretamente pelo plenário da Casa, fez parte de um acordo com a bancada evangélica.

A intenção era que ela pudesse "criar um fato", segundo uma das principais lideranças do centrão afirmou à coluna.

Segundo essa mesma liderança de um dos principais partidos do centrão, "do jeito que está, não tem como aprovar essa proposta." E a bancada evangélica se recusaria a modificar o texto "para não perder o discurso" de que é contra ao aborto em toda e qualquer circunstância.

Com isso, a mulher que fizer o procedimento, se condenada, cumprirá pena de 6 a 20 anos de prisão. Ou seja, a ela será imposta uma pena maior do que a de seu próprio estuprador.

A pena prevista para estupro no Brasil é de 6 a 10 anos. Quando há lesão corporal, de 8 a 12 anos. Cerca de 61% das vítimas de estupro no Brasil em 2021 eram crianças e adolescentes com 13 anos ou menos.

Nem mesmo a própria bancada evangélica estaria disposta a levar adiante a votação do projeto, já que ele corre o risco de ser derrotado. Ainda que fosse aprovada na Câmara por margem apertada, a proposta não seria endossada no Senado, onde encontra grande resistência.