Mãe e filha atropeladas: golpistas criam perfil falso e pedem dinheiro

Os familiares conversaram com o repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta. Eles disseram que todas as contas dos parentes são antigas e privadas, e que eles não estão precisando de nenhum dinheiro. Então, se você receber alguma mensagem do tipo, fique atento, pois se trata de um golpe. Veja, abaixo, um vídeo enviado pelos tios de Laura, Andreia Vieira e Silvio Da Vitória: