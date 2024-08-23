Morre criança de 5 anos atropelada por carro na faixa de pedestres em Vila Velha

A morte da pequena Laura é um momento que exige reflexão. É mais uma morte no trânsito, que tem feito vítimas todos os dias. É inaceitável que uma criança de cinco anos, com uma vida inteira pela frente, seja morta por um motorista que furou um sinal vermelho. Ela e a mãe estavam na faixa de pedestres! E foi justamente na faixa, planejada pra ser o local mais seguro, que essa família foi destruída.



Quem anda nas ruas já se deparou com motoristas e motociclistas em altíssima velocidade onde o limite permitido não chega a 40km. As tragédias no trânsito impõem uma ação mais enérgica da Polícia Rodoviária Federal, do Batalhão da Trânsito da Polícia Militar, das Guardas Municipais, do Detran|ES. Assim como também impõe uma atuação firme do Ministério Público e da Justiça na defesa das vítimas e na punição dos infratores.



Se nada for feito, a imprudência vai continuar encontrando amparo na impunidade.