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Família destruída

Morre criança de 5 anos atropelada por carro na faixa de pedestres em Vila Velha

Menina já foi internada em estado gravíssimo desde o dia do acidente; mesmo com retirada da sedação, ela não reagiu a estímulos e teve a morte cerebral confirmada
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

23 ago 2024 às 16:39

Publicado em 23 de Agosto de 2024 às 16:39

A mãe, Mara Núbia Borges, e a filha, Laura Beatriz, de 5 anos, atropelas em Vila Velha
Laura Beatriz, de 5 anos, e a mãe Mara Núbia, 36 anos. As duas foram atropeladas em cima da faixa de pedestres Crédito: Redes Sociais
A criança de cinco anos atropelada com a mãe na faixa de pedestres na Glória, em Vila Velha, teve a morte cerebral confirmada na tarde desta sexta-feira (23). A triste notícia foi confirmada pelo próprio pai da pequena Laura Beatriz Da Vitória Fantoni à reportagem da TV Gazeta.
De acordo com a jornalista Tarciane Vasconcelos, a menina teve morte cerebral atestada às 15h45. Ela estava internada em estado gravíssimo no Hospital Infantil de Vitória com traumatismo craniano e sem reagir a estímulos, mesmo após a retirada de sedação.
A Polícia Científica informou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado por volta das 16h. Segundo informações repassadas pela equipe do hospital, a criança teria morrido por politraumatismo. Um tio de Laura informou que o sepultamento deve ocorrer no Cemitério de Santo Antônio, na Capital, na manhã deste sábado (24).

Outra morte inaceitável

A morte da pequena Laura é um momento que exige reflexão. É mais uma morte no trânsito, que tem feito vítimas todos os dias. É inaceitável que uma criança de cinco anos, com uma vida inteira pela frente, seja morta por um motorista que furou um sinal vermelho. Ela e a mãe estavam na faixa de pedestres! E foi justamente na faixa, planejada pra ser o local mais seguro, que essa família foi destruída.

Quem anda nas ruas já se deparou com motoristas e motociclistas em altíssima velocidade onde o limite permitido não chega a 40km. As tragédias no trânsito impõem uma ação mais enérgica da Polícia Rodoviária Federal, do Batalhão da Trânsito da Polícia Militar, das Guardas Municipais, do Detran|ES. Assim como também impõe uma atuação firme do Ministério Público e da Justiça na defesa das vítimas e na punição dos infratores.

Se nada for feito, a imprudência vai continuar encontrando amparo na impunidade.

O CASO

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