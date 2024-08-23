Família de jovem que atropelou mãe e filha em Vila Velha sofre ameaças

Atualização
23/08/2024 - 5:23
A criança teve a morte confirmada na tarde de sexta-feira (23). Veja mais detalhes
Familiares de Wenderson Fagundes Melo — o motorista que atropelou mãe e filha na faixa de pedestres em Vila Velha — estão sofrendo ameaças. Sem tirar a responsabilidade do jovem sobre o caso, eles disseram que têm recebido ligações com xingamentos e pessoas dizendo que querem fazer justiça com as próprias mãos.
O pai e a madrasta de Wenderson conversaram com a repórter Quézia Prado, da TV Gazeta, mas preferiram não se identificar. A mulher disse que chegou a receber ligações dizendo que iriam invadir a casa da família.
"A empresa que trabalhamos está sendo ameaçada, nossa casa sendo ameaçada de invasão e nós estamos com medo porque a todo momento a gente quis fazer o que era certo: entregá-lo para a polícia para ele assumir os atos dele perante a Justiça. Não dormimos em casa porque fomos ameaçados, e hoje (sexta-feira) fomos à delegacia para fazer um boletim de ocorrência", declarou a madrasta.
O pai de Wenderson falou que, no dia do atropelamento, ele estava trabalhando numa oficina — da qual ele não é dono — quando o filho ligou para ele. "Eu sei que foi imprudência dele, mas o primeiro passo que ele fez foi me procurar e perguntou o que ele ia fazer, eu falei que também nunca tinha passado por isso e a melhor forma era a gente se orientar com advogado, e o advogado falou que ele deveria se apresentar imediatamente e fazer o teste do bafômetro", comentou.
O carro envolvido no atropelamento foi deixado na oficina onde pai e filho trabalhavam. Sobre isso, o pai de Wenderson explicou que não foi uma tentativa de esconder provas. "Assim que o carro chegou à oficina, nosso advogado contatou a polícia dizendo que o carro estava lá para fazer a perícia", detalhou.
"Em momento nenhum ele procurou fugir da responsabilidade. Ele se evadiu do local porque temeu que populares pudessem agredi-lo, uma vez que ele já viu que tinha juntado bastante gente no local. Foi essa a única razão pela qual ele saiu. O que aconteceu foi uma fatalidade e imprudência da parte dele, sim, mas não foi planejado por ele, ele não saiu de casa disposto a fazer mal a ninguém", disse o pai.
" Eu sei que foi imprudente, mas ele não tinha intenção de matar aquelas pessoas; mas as pessoas que estão ligando fazendo ameaças estão com intenção de matar meu filho, e é isso que eu não quero que aconteça"
De acordo com o pai, as ameaças se estenderam para todos da família. "As pessoas estão dizendo que a gente tem que entregar nosso filho porque ele não vai sentir a justiça do sistema, vai sentir a justiça do homem. Falaram várias coisas absurdas sobre mim, ameaçaram minha esposa imaginando que ela seria a mãe dele, e ela não é. Ligaram para ela ameaçando, falando coisas horríveis. A única coisa que a gente quer é que a justiça cobre ele", desabafou.
RESUMO DO CASO
- Laura Beatriz da Vitória Fantoni, de 5 anos, estava sentindo dores e foi levada pela mãe, Mara Núbia Borges Da Vitória Fantoni, ao Pronto Atendimento (PA) da Glória, na noite de quarta-feira (21).
- Após ser atendida, ela e a mãe foram encontrar com o pai, que as aguardava de carro numa rua transversal. No momento em que foram atravessar, na faixa de pedestres, elas foram atingidas por um carro, que as arremessou por aproximadamente 20 metros.
- A criança estava no colo da mãe. Imagens de videomonitoramento mostram que o sinal para os veículos estava fechado e que o motorista avançou em alta velocidade.
- As duas ficaram caídas no asfalto e o motorista do veículo não voltou para prestar socorro.
- O condutor levou o carro para uma oficina e, uma hora e vinte depois do acidente, Wenderson Fagundes Melo, de 20 anos, compareceu à Delegacia Regional de Vila Velha. Ele foi autuado por lesão corporal culposa, pagou uma fiança e foi liberado. A Polícia Civil não informou o valor da fiança.
- Mara teve fraturas pelo corpo e vai precisar passar por cirurgias; a filha dela está em estado gravíssimo, intubada e sem reagir a estímulos.
- Em vídeo enviado à reportagem, o motorista Wenderson pediu perdão e disse: "Se precisar ficar preso, ficarei preso. Deixei o carro na oficina e imediatamente fui me entregar no DPJ. Espero que fique tudo bem com as duas e eu pagarei por todos os meus erros".