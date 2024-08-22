Motorista que atropelou mãe e filha em Vila Velha paga fiança e é liberado

ATUALIZAÇÃO: A criança teve a morte confirmada na tarde de sexta-feira (23). Veja mais detalhes
O motorista suspeito de atropelar mãe e filha na faixa de pedestres na Glória, em Vila Velha, e não prestar socorro, se apresentou na delegacia, pagou fiança e vai responder em liberdade. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que disse não ter autorização para divulgar qual o valor pago pelo condutor. Mara Núbia Borges e a filha, Laula Beatriz, estão em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), segundo a família.
O motorista, identificado como Wenderson Fagundes Melo, 20 anos, compareceu à Delegacia Regional de Vila Velha, uma hora e vinte após o acidente, foi autuado por lesão corporal culposa, pagou uma fiança e foi liberado. A Polícia Civil não informou o valor da fiança. A reportagem tenta localizar a defesa do motorista. O espaço segue aberto para manifestação.
Mara estava saindo do Pronto Atendimento (PA) da Glória, na quarta-feira (21), com a filha Laura no colo quando as duas foram atingidas pelo carro, que furou o sinal vermelho em alta velocidade, como flagrou uma câmera de videomonitoramento (confira acima). As imagens mostram que o semáforo para pedestres estava aberto quando as vítimas atravessaram na faixa. O pai da menina e marido da mulher, Heidson Fantoni, disse que a mãe quebrou o braço em dois lugares e fraturou a perna, mas está consciente. Já a criança está mais grave, intubada e sem responder a reflexos. Leia mais sobre o estado de saúde delas clicando aqui.