Motorista que atropelou mãe e filha em Vila Velha paga fiança e é liberado

O motorista, identificado como Wenderson Fagundes Melo, 20 anos, compareceu à Delegacia Regional de Vila Velha, uma hora e vinte após o acidente, foi autuado por lesão corporal culposa, pagou uma fiança e foi liberado. A Polícia Civil não informou o valor da fiança. A reportagem tenta localizar a defesa do motorista. O espaço segue aberto para manifestação.