Vídeo mostra motorista atropelando mãe e filha em Vila Velha e deixando local

Atualização A criança teve a morte confirmada na tarde de sexta-feira (23). Veja mais detalhes

Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que mãe e filha foram atropeladas na faixa de pedestres na Glória, em Vila Velha, na quarta-feira (21) . As imagens são fortes: as vítimas, Mara Núbia Borges e a pequena Laura Beatriz, de 5 anos, foram arremessadas a uma distância de pelo menos 20 metros e ficaram caídas no asfalto. O vídeo também mostra que o sinal estava fechado para veículos, e que o condutor do carro deixou o local sem prestar socorro.

Pelas câmeras, dá para ver que a mulher começa a atravessar na faixa e o sinal de pedestres abre, ou seja, o de veículos estava fechado. No meio do caminho, ela percebe o veículo vindo em alta velocidade. Com a filha no colo, ela ainda tenta reagir, para escapar do carro, mas o automóvel atinge as duas, que são arremessadas para cima.

O veículo, um Volkswagen Fox preto, não para após o atropelamento. Testemunhas e o pai da criança disseram que o motorista não voltou para prestar socorro. Mãe e filha ficaram caídas no asfalto bem em frente ao Pronto Atendimento (PA) da Glória. Pessoas que estavam na região saíram correndo para tentar ajudar. No vídeo, é possível ver algumas delas desesperadas, com as mãos na cabeça.

Estado de saúde

Nesta quinta-feira (22), o Heidson Fantoni, pai da menina e esposo da mulher atropelada, informou ao produtor Ludson Nobre, da TV Gazeta, que o estado de Mara e Laura era grave. Segundo ele, a esposa, que está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), quebrou o braço em dois lugares e fraturou a perna, mas está consciente.

A mãe, Mara Núbia Borges, e a filha, Laura Beatriz, de 5 anos, atropelas em Vila Velha Crédito: Redes Sociais

Já a filha está intubada na UTI. "O cérebro está inchado, ela perdeu muito sangue e também alguns dentes, e não está chegando oxigênio no cérebro. Estão fazendo de tudo para salvar a vida dela. Ela não está respondendo a reflexos. Só um milagre, só o Senhor. Se ela sobreviver pode ter sequelas", desabafou Heidson.

Sobre o caso

Mãe e filha foram atropeladas enquanto atravessavam na faixa de pedestres em frente ao PA da Glória. Testemunhas e imagem de videomonitoramento flagraram o motorista, que estava em um carro preto, furando o sinal vermelho e atingindo as duas, que foram arremessadas a cerca de 20 metros. A menina, de 5 anos, estava no colo da mulher. O condutor do veículo fugiu sem prestar socorro.

O pai da criança, Heidson Fantoni, conversou com a repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta. Ele contou que a menina estava passando mal e, por isso, foi levada ao PA. Após o fim do atendimento, ele foi buscar as duas e estacionou o carro em uma rua transversal. Mãe e filha estavam indo encontrá-lo quando foram atingidas.

"Só escutei o barulho. Saí correndo e, quando olhei, era minha esposa. Fiquei sem reação, não consegui ir atrás do carro, nada. As testemunhas falaram que ele estava em alta velocidade. Minha filha é autista e tem distúrbio mental, ela está desacordada, não está se mexendo, está intubada em estado grave, não sei se vai viver, e minha esposa não mexe as duas pernas", relatou o pai.

No momento do atropelamento, várias pessoas estavam na rua e ficaram indignadas pelo motorista ter fugido. Segundo Heidson, a mulher dele foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Já a menina foi para o Hospital Infantil. Após o atropelamento, ele foi para a Delegacia Regional de Vila Velha, para ver se o motorista iria ser responsabilizado.

Conforme a Polícia Militar , por meio da placa do carro foi possível identificar o proprietário do veículo. "Cerca de uma hora e vinte depois, ele compareceu à Delegacia Regional, onde realizou o teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool. Porém, o condutor não apresentou o veículo e disse que ele já se encontrava em uma oficina. Diante dos fatos, o motorista foi apresentado à autoridade da Polícia Civil, para devidas providências", detalhou a corporação.

Prefeitura de Vila Velha informou que "as vítimas receberam os primeiros atendimentos no local do acidente. A criança foi conduzida imediatamente para dentro da unidade para continuar os atendimentos. Já a mulher, por apresentar fraturas expostas, precisou esperar a equipe do SAMU chegar. No entanto, um médico do Pronto Atendimento deu toda assistência e permaneceu ao lado dela. Pelo estado de saúde das vítimas, após o primeiro atendimento elas foram transferidas para hospitais da Grande Vitória".

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