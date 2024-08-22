Carro atropela mãe com filha no colo na faixa de pedestres em Vila Velha

Atualização A criança teve a morte confirmada na tarde de sexta-feira (23). Veja mais detalhes

Mãe e filha foram atropeladas enquanto atravessavam na faixa de pedestres em frente ao Pronto Atendimento (PA) da Glória, em Vila Velha , na noite de quarta-feira (21). Testemunhas e imagem de videomonitoramento flagraram o motorista, que estava em um carro preto, furando o sinal vermelho e atingindo as duas, que foram arremessadas a cerca de 20 metros. A menina, de 5 anos, estava no colo da mulher. O condutor do veículo deixou o local sem prestar socorro.

O pai da criança pediu para não ser identificado, por isso a reportagem também não está divulgando nome das vítimas. Ele conversou com a repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, e contou que a filha estava passando mal e, por isso, foi levada ao PA. Após o fim do atendimento, ele foi buscar as duas e estacionou o carro em uma rua transversal. A esposa dele e a menina estavam indo encontrá-lo quando foram atingidas.

"Só escutei o barulho. Saí correndo e, quando olhei, era minha esposa. Fiquei sem reação, não consegui ir atrás do carro, nada. As testemunhas falaram que ele estava em alta velocidade. Minha filha é autista e tem distúrbio mental, ela está desacordada, não está se mexendo, está intubada em estado grave, não sei se vai viver, e minha esposa não mexe as duas pernas", relatou o pai.

A mãe, Mara Núbia Borges, e a filha, Laura Beatriz, de 5 anos, atropelas em Vila Velha Crédito: Redes Sociais

No momento do atropelamento, várias pessoas estavam na rua e ficaram indignadas pelo motorista não ter prestado socorro. Em vídeos que circularam pelas redes sociais, as testemunhas também disseram que foram pedir ajuda no PA, mas foram orientadas a ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu / 192).

Segundo o pai, a mulher dele foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Já a menina foi para outra unidade de atendimento. Após o atropelamento, ele foi para a Delegacia Regional de Vila Velha, para ver se o motorista iria ser responsabilizado.

Conforme a Polícia Militar , por meio da placa do carro foi possível identificar o proprietário do veículo. "Cerca de uma hora e vinte depois, ele compareceu à Delegacia Regional, onde realizou o teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool. Porém, o condutor não apresentou o veículo e disse que ele já se encontrava em uma oficina. Diante dos fatos, o motorista foi apresentado à autoridade da Polícia Civil, para devidas providências", detalhou a corporação.

"Vou atrás dos meus direitos. E não era o motorista (proprietário) do carro, era o filho dele (que estaria dirigindo)" X. - Pai da criança e esposo da vítima atropelada

Liberado após pagar fiança

O motorista, identificado como Wenderson Fagundes Melo, 20 anos, compareceu à Delegacia Regional de Vila Velha, uma hora e vinte após o acidente, foi autuado por lesão corporal culposa, pagou uma fiança e foi liberado. A Polícia Civil não informou o valor da fiança.

A Gazeta também questionou a também questionou a Prefeitura de Vila Velha sobre o relato das testemunhas, de os profissionais do PA da Glória não terem socorrido as vítimas em frente à unidade. Confira, na íntegra, a nota enviada pela administração municipal:

"A Secretaria de Saúde da PMVV informa que as vítimas receberam os primeiros atendimentos no local do acidente. A criança foi conduzida imediatamente para dentro da unidade para continuar os atendimentos. Já a mulher, por apresentar fraturas expostas, precisou esperar a equipe do SAMU chegar. No entanto, um médico do Pronto Atendimento deu toda assistência e permaneceu ao lado dela. Pelo estado de saúde das vítimas, após o primeiro atendimento elas foram transferidas para hospitais da Grande Vitória."