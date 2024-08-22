Os locais onde motoristas mais 'furam' o sinal vermelho na Grande Vitória

➣ VITÓRIA:

Avenida Leitão da Silva, no cruzamento com a Rua Henrique Rosseti, em Bento Ferreira;

Avenida Beira-Mar, na altura da Rua Engenheiro Fábio Ruschi, em Bento Ferreira;

Avenida Dante Michelini, em frente ao antigo Hotel Canto do Sol e na esquina da Rua Carlos Martins, em Jardim Camburi;

Avenida Fernando Ferrari, em frente à Ufes e a sede do Detran-ES, em Goiabeiras;

Avenida Leitão da Silva, de Santa Luíza até Bento Ferreira;



➣ VILA VELHA:

Avenida Carlos Lindenberg, de Planalto até Jaburuna;

Avenida Champagnat, do Centro até a orla da Praia da Costa;

Avenida José Júlio de Souza, na extensão da orla de Itaparica;

Rodovia do Sol, da esquina com a Rua José Félix Cheim até a Rua Professor Augusto Rusch;



➣ SERRA:

Avenida Brasil, de Novo Horizonte até São Diogo I;

Avenida Eudes Scherrer Souza, de Carapina até o Parque Residencial Laranjeiras;

Avenida Norte Sul, de São Diogo I até o Parque Residencial Laranjeiras;



➣ CARIACICA:

Extensão da Avenida Mário Gurgel (BR-262);

Extensão da Avenida Um;



➤ Como critério de escolha das vias, a reportagem ouviu moradores das cidades citadas e levantou ocorrências de acidentes de trânsito no primeiro semestre de 2024.

