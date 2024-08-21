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Mobilidade na Grande Vitória

Aquaviário completa um ano com 500 mil passageiros e 91% de aprovação

Modal de transporte fez mais de 22 mil viagens entre Vitória, Vila Velha e Cariacica após a retomada do serviço; agora, expectativa é pela chegada de novo barco e construção de novas estações
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

21 ago 2024 às 15:00

Publicado em 21 de Agosto de 2024 às 15:00

Aquaviário
Aquaviário completa um ano de operação no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Celebrando um ano de funcionamento, completado terça-feira (20), o Sistema Aquaviário — retomado após mais de vinte anos na Grande Vitória — chegou à marca de meio milhão de pessoas transportadas em 22 mil viagens entre VitóriaVila Velha e Cariacica.
De acordo com levantamento feito pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb), em um ano, a maioria dos passageiros (47,3%) usou as embarcações para lazer, 27,2% para trabalho e 14,6% para turismo.
Atualmente com três estações, o sistema de transporte deve ser expandido nos próximos anos, graças a um investimento de R$ 30 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com a construção de cinco novas praças de embarque e desembarque de passageiros.

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Segundo a Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), já estão em andamento os projetos para estações na Rodoviária de Vitória, Praça Pio XII e na região do antigo Terminal Dom Bosco, na Capital. Ao mesmo tempo, Cariacica deve ganhar uma nova estação na Orla de Porto de Santana, e Vila Velha deve receber a construção na altura do antigo Museu da Vale.

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De 21 de agosto de 2023 até 31 de julho de 2024, 206.519 passageiros circularam pela estação da Praça do Papa, em Vitória. Já a estação da Prainha, em Vila Velha, somou 156.526 pessoas e a de Porto de Santana, em Cariacica, acumulou 72.371 passageiros.

Expectativa por mais um barco

Antes mesmo do anúncio das obras com o dinheiro do PAC, o governo do Estado já havia divulgado que um quarto barco seria integrado ao Aquaviário. Diferentemente das três primeiras embarcações, a mais nova deve contar com dois andares.
Entretanto, desde o anúncio da nova embarcação, o prazo de chegada foi alterado três vezes. Agora, segundo a Semobi, o quarto barco “está em fase de acabamento e passa pelos testes de navegabilidade e ajustes finais para vir ao Espírito Santo”. A nova e quarta  previsão é de que a embarcação esteja na Baía de Vitória em setembro.

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Aprovação é superior a 90%

Segundo a Ceturb, após uma pesquisa realizada entre os usuários nas três estações do Aquaviário, o índice de satisfação chegou a 91,81%. No levantamento, 404 passageiros foram questionados sobre higiene, conforto, urbanidade dos funcionários, organização no embarque e desembarque, intervalo de viagens, cumprimento de horários e manutenção.
“Para o governo do Estado, o serviço oferecido no último ano considerando a adesão da população e o feedback diários de usuários e na pesquisa indicam que o Aquaviário está cumprindo bem o seu papel de um modal alternativo e complementar ao Transcol, com qualidade na prestação do serviço e segurança”, divulgou a Ceturb.
Aquaviário completa um ano com 500 mil passageiros e 91 por cento de aprovação

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