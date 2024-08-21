Aquaviário completa um ano com 500 mil passageiros e 91% de aprovação

Aquaviário completa um ano de operação no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com levantamento feito pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb), em um ano, a maioria dos passageiros (47,3%) usou as embarcações para lazer, 27,2% para trabalho e 14,6% para turismo.

Segundo a Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), já estão em andamento os projetos para estações na Rodoviária de Vitória , Praça Pio XII e na região do antigo Terminal Dom Bosco, na Capital. Ao mesmo tempo, Cariacica deve ganhar uma nova estação na Orla de Porto de Santana, e Vila Velha deve receber a construção na altura do antigo Museu da Vale.

De 21 de agosto de 2023 até 31 de julho de 2024, 206.519 passageiros circularam pela estação da Praça do Papa, em Vitória. Já a estação da Prainha, em Vila Velha, somou 156.526 pessoas e a de Porto de Santana, em Cariacica, acumulou 72.371 passageiros.

Expectativa por mais um barco

Antes mesmo do anúncio das obras com o dinheiro do PAC, o governo do Estado já havia divulgado que um quarto barco seria integrado ao Aquaviário. Diferentemente das três primeiras embarcações, a mais nova deve contar com dois andares

Entretanto, desde o anúncio da nova embarcação, o prazo de chegada foi alterado três vezes . Agora, segundo a Semobi, o quarto barco “está em fase de acabamento e passa pelos testes de navegabilidade e ajustes finais para vir ao Espírito Santo”. A nova e quarta previsão é de que a embarcação esteja na Baía de Vitória em setembro.

Aprovação é superior a 90%

Segundo a Ceturb, após uma pesquisa realizada entre os usuários nas três estações do Aquaviário, o índice de satisfação chegou a 91,81%. No levantamento, 404 passageiros foram questionados sobre higiene, conforto, urbanidade dos funcionários, organização no embarque e desembarque, intervalo de viagens, cumprimento de horários e manutenção.

“Para o governo do Estado, o serviço oferecido no último ano considerando a adesão da população e o feedback diários de usuários e na pesquisa indicam que o Aquaviário está cumprindo bem o seu papel de um modal alternativo e complementar ao Transcol, com qualidade na prestação do serviço e segurança”, divulgou a Ceturb.