Aquaviário: 4° barco não fica pronto e tem novo prazo para chegar ao ES

A quarta embarcação do Sistema Aquaviário tem nova data para chegar ao Espírito Santo. O barco, anunciado em janeiro, teve sua data de entrega prometida para abril e posteriormente para junho. Mas, como ainda não está pronto, só deve chegar ao mar capixaba em julho, ainda sem data confirmada.
No início do ano, quando o quarto barco foi anunciado, a expectativa para a chegada era abril, o que não aconteceu devido a “trâmites de documentação e testes”, como divulgado por Fábio Damasceno, secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), que faz a gestão do Aquaviário.
No final de abril, Damasceno divulgou que a embarcação chegaria até o fim de junho, o que também não deve acontecer. Segundo a Semobi, o modal ainda está em “fase final de construção”.
“Ao chegar ao Espírito Santo, serão realizados os testes de navegabilidade e tramitação dos processos para emissão e validação das licenças necessárias. A pasta reforça que a embarcação vem complementar o serviço fornecido, que está formatado e operando em sua totalidade, hoje com três embarcações em operação, atendendo a população em três linhas em três estações, inclusive durante o período noturno”, informa a Semobi, por meio de nota.
O novo barco, que se chamará “Morro do Moreno”, tem dois andares e será responsável pelo trecho entre Prainha, em Vila Velha, e a Praça do Papa, em Vitória.