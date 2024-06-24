Aquaviário: 4° barco não fica pronto e tem novo prazo para chegar ao ES

No início do ano, quando o quarto barco foi anunciado, a expectativa para a chegada era abril, o que não aconteceu devido a “trâmites de documentação e testes”, como divulgado por Fábio Damasceno, secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), que faz a gestão do Aquaviário.

“Ao chegar ao Espírito Santo, serão realizados os testes de navegabilidade e tramitação dos processos para emissão e validação das licenças necessárias. A pasta reforça que a embarcação vem complementar o serviço fornecido, que está formatado e operando em sua totalidade, hoje com três embarcações em operação, atendendo a população em três linhas em três estações, inclusive durante o período noturno”, informa a Semobi, por meio de nota.