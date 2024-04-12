Quarto barco do Aquaviário tem novo prazo para chegar ao ES

Atualmente, o Sistema Aquaviário conta com três barcos Crédito: Carlos Alberto Silva

Rádio CBN Vitória, que o modal estaria na Bahia e “praticamente pronto”, com previsão de chegada ao Estado em até 90 dias. Ele ainda sinalizou que a embarcação seria voltada, de forma exclusiva, para a linha Vila Velha. Em janeiro, o secretário de Estado da Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno , disse, em entrevista à, que o modal estaria na Bahia e “praticamente pronto”, com previsão de chegada ao Estado em até 90 dias. Ele ainda sinalizou que a embarcação seria voltada, de forma exclusiva, para a linha Vitória

“A quarta embarcação está praticamente pronta. Deve faltar uns 10% para ser concluída. Falta uma questão de documentação da Marinha. Ela não está no Estado, está na Bahia… Então, tem todo um trâmite de documentação, de transferência da embarcação, alguns testes de motor, de flutuabilidade, o que é normal e que a Marinha nos exige, e é ótimo fazer isso, para a confiabilidade da embarcação. A gente acredita que, em 60 a 90 dias, essa embarcação chega aqui ao Estado, iniciando as suas operações”, disse Damasceno, em janeiro.

Entretanto, passados 89 dias desde o anúncio, a embarcação ainda não chegou para integrar o Aquaviário. Com isso, nesta sexta-feira (12), a reportagem de A Gazeta questionou a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) sobre a chegada do barco.

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Por meio de nota, a pasta informou que a chegada nova embarcação está prevista para acontecer ainda no primeiro semestre de 2024, ou seja, até o fim de junho.

“Como trata-se de um veículo para transporte de passageiros, é feita uma rigorosa avaliação para emissão da documentação obrigatória. O prazo está sujeito à conclusão das vistorias necessárias, em mar e terra, com a capitania da Bahia, onde o barco está sendo fabricado, e à emissão dos documentos exigidos para a navegação ao Espírito Santo, bem como às condições climáticas durante o período de translado”, diz a nota da Semobi.