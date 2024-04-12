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Quarto barco do Aquaviário tem novo prazo para chegar ao ES

Em janeiro, secretário de Mobilidade e Infraestrutura havia dito que nova embarcação chegaria ao Estado em até 90 dias, ou seja, até abril, o que não se concretizou
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

12 abr 2024 às 15:32

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 15:32

Aquaviário
Atualmente, o Sistema Aquaviário conta com três barcos  Crédito: Carlos Alberto Silva
O quarto barco do Sistema Aquaviário, anunciado pelo governo do Estado em 10 de janeiro, com a estimativa de chegada neste mês de abril, tem um novo prazo para vir para o Espírito Santo.
Em janeiro, o secretário de Estado da Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, disse, em entrevista à Rádio CBN Vitória, que o modal estaria na Bahia e “praticamente pronto”, com previsão de chegada ao Estado em até 90 dias. Ele ainda sinalizou que a embarcação seria voltada, de forma exclusiva, para a linha Vitória-Vila Velha.
“A quarta embarcação está praticamente pronta. Deve faltar uns 10% para ser concluída. Falta uma questão de documentação da Marinha. Ela não está no Estado, está na Bahia… Então, tem todo um trâmite de documentação, de transferência da embarcação, alguns testes de motor, de flutuabilidade, o que é normal e que a Marinha nos exige, e é ótimo fazer isso, para a confiabilidade da embarcação. A gente acredita que, em 60 a 90 dias, essa embarcação chega aqui ao Estado, iniciando as suas operações”, disse Damasceno, em janeiro.
Entretanto, passados 89 dias desde o anúncio, a embarcação ainda não chegou para integrar o Aquaviário. Com isso, nesta sexta-feira (12), a reportagem de A Gazeta questionou a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) sobre a chegada do barco.
Quarto barco do Aquaviário tem novo prazo para chegar ao ES
Por meio de nota, a pasta informou que a chegada nova embarcação está prevista para acontecer ainda no primeiro semestre de 2024, ou seja, até o fim de junho.
“Como trata-se de um veículo para transporte de passageiros, é feita uma rigorosa avaliação para emissão da documentação obrigatória. O prazo está sujeito à conclusão das vistorias necessárias, em mar e terra, com a capitania da Bahia, onde o barco está sendo fabricado, e à emissão dos documentos exigidos para a navegação ao Espírito Santo, bem como às condições climáticas durante o período de translado”, diz a nota da Semobi.
Segundo a pasta, a quarta embarcação chegará para complementar o Sistema Aquaviário, “que está formatado e operando em sua totalidade, hoje com três embarcações em operação, que atende a população em três linhas em três estações, inclusive durante o período noturno”, complementa a nota.

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