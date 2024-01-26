Aconteceu de novo: barco do aquaviário volta a apresentar problemas

Após o barco Moxuara, do Sistema Aquaviário, apresentar inconsistência nos motores e ficar sem operar na manhã do dia 10 de janeiro, a embarcação Penedo também enfrentou problema mecânico na tarde desta quinta-feira (25), quando fazia o trajeto da Prainha (Vila Velha) para a Praça do Papa, em Vitória.
O problema no barco foi confirmado pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES). Em nota, o órgão afirmou que a embarcação não ficou à deriva, tendo sido rapidamente rebocada para a estação Praça do Papa, onde passou por reparo.
"Logo depois, voltou a funcionar e concluiu as demais viagens programadas", disse a Ceturb. O órgão destacou que o barco opera normalmente nesta sexta-feira (26).
O barco Penedo, terceiro do Sistema Aquaviário, chegou ao Estado em dezembro. A embarcação tem capacidade para 84 pessoas, ar-condicionado, banheiro, espaço para bicicletas e wi-fi.