Aquaviário: barco apresenta problemas nos motores e para de funcionar

Dois motores do barco Moxuara, do Sistema Aquaviário, apresentaram problemas e a embarcação ficou sem operar durante um período da manhã desta quarta-feira (10).
A equipe de Inspeção Naval da Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), durante ações de fiscalização do tráfego aquaviário de rotina, visualizou que a embarcação estava fundeada próximo ao cais da estação da Praça do Papa, em Vitória.
Ao ser abordado pela Capitania, o comandante da embarcação informou que, no momento em que atracou para desembarcar os passageiros na estação, foi identificado que os dois motores apresentaram inconsistências. Em seguida, a empresa responsável pela embarcação realizou os reparos necessários.
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) confirmou que a embarcação teve problemas de funcionamento, mas já teria voltado a operar normalmente. "Não havia passageiros no interior dela no momento da parada", destacou.