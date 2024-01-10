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Mobilidade

Viagens noturnas do aquaviário começam a operar na segunda-feira (15)

Batizado de "Fonte Grande", o novo barco vai fazer quatro viagens no período noturno até às 20h durante a semana; teste da operação foi realizado nesta terça (9)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2024 às 21:25

Publicado em 09 de Janeiro de 2024 às 21:25

Quem aguardava pelo funcionamento do aquaviário no período noturno desde que a reinauguração do modal ocorreu, em agosto de 2023, já pode marcar no calendário: a partir da próxima segunda-feira, dia 15 de janeiro, será possível fazer viagens à noite entre Vitória, Vila Velha e Cariacica, na Grande Vitória. A novidade foi divulgada pelo governador Renato Casagrande na noite desta terça-feira (9), durante um passeio simbólico para marcar o início das operações.  
A expansão do serviço só foi possível após a chegada de um novo barco do sistema, batizado de "Fonte Grande", totalizando três embarcações. Com a mudança, os usuários terão duas viagens a mais durante à noite, entre a Prainha (Vila Velha) e a Praça do Papa (Vitória).
De segunda a sexta-feira, o barco sairá da estação em Vila Velha, com destino à Vitória, às 18h10, e retornará às 18h30. Às 18h50 sai da Prainha, e às 19h15 deixa a estação da Praça do Papa, encerrando as atividades do dia.
Viagens noturnas do aquaviário começam a operar na segunda-feira ( 15 )
"Estamos ofertando um horário estendido para ajudar quem trabalha até um pouco mais tarde "
Renato Casagrande - Governador
Além disso, um novo passeio noturno está sendo incorporado no percurso entre Porto de Santana (Cariacica) e Praça do Papa. A partir do dia 29 deste mês, o barco sai de Cariacica, às 18h20, e retorna, partindo de Vitória, às 19h10.
Terceiro barco do Sistema Aquaviário
O "Fonte Grande" é o terceiro barco a operar no sistema aquaviário Crédito: Divulgação
Ainda de acordo com Casagrande, em dias da semana o "Fonte Grande" circulará apenas no período noturno. Mas, aos sábados, devido à maior movimentação, todas as três embarcações funcionarão simultaneamente durante o dia. 

Fins de semana

Durante o evento, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, também anunciou o aumento das viagens nos fins de semana. Uma nova linha vai circular exclusivamente aos sábados, domingos e feriados, e vai conectar diretamente os passageiros de Porto de Santana (Cariacica) com a Prainha (Vila Velha).
“Nós iremos iniciar esse percurso no sábado (20) e a expectativa é atender à demanda principalmente de turismo e lazer, proporcionando aos usuários o percurso por toda a baía de Vitória", destacou.
Atualmente, são dois os trajetos:
  • Praça do Papa x Porto de Santana / Porto de Santana x Praça do Papa 
  • Praça do Papa x Prainha / Prainha x Praça do Papa
Com a novidade, passará a ser:
  • Praça do Papa x Prainha / Prainha x Praça do Papa
  • Praça do Papa x Porto de Santana / Porto de Santana x Praça do Papa
  • Prainha x Porto de Santana / Porto de Santana x Prainha

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