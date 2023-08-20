Inauguração do aquaviário na Praça do Papa Crédito: Ricardo Medeiros

Depois de mais de 20 anos sem operar, o aquaviário foi oficialmente inaugurado na manhã deste domingo (20). Cerimônias para celebrar a volta do modal ocorreu em todas as três estações: Porto de Santana, em Cariacica; Praça do Papa, em Vitória; e Prainha, em Vila Velha.

Antes da saída da embarcação pela primeira vez em Vitória, a cerimônia contou com momento de oração. Confira no vídeo abaixo.

A viagem de Cariacica a Vitória durou 40 minutos e da Praça do Papa à Prainha a viagem durou 8 minutos. A inauguração do aquaviário contou com música, tanto a banda da Polícia Militar como grupos de congo e com a presença de muitos moradores da Grande Vitória.

A operação do novo aquaviário começa de fato nesta segunda, a partir das 6h30. Confira no vídeo abaixo como foi a primeira viagem do novo modal.

Madalenas do Jucu fizeram apresentação de Congo, na Prainha, onde ocorreu cerimônia final de inauguração.

Confira as fotos da inauguração

Multidão, música e oração: veja momentos da inauguração do aquaviário