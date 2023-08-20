Primeira viagem do Aquaviário levou 40 minutos

Depois de mais de 20 anos, o Aquaviário voltou a operar na Baía de Vitória. A primeira viagem, de inauguração, levou 40 minutos de Porto de Santana, em Cariacica, até a estação na Praça do Papa, em Vitória.
O desembarque durou cerca de 10 minutos, desde o momento da atracação até a saída dos passageiros. Na saída, o governador Renato Casagrande foi recepcionado pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.
Após a cerimônia de retirada de faixa sobre a placa de inauguração da estação em Vitória as embarcações ainda seguem em direção à estação da Prainha em Vila Velha. A operação em si para a população começa só amanhã. Acesse os detalhes e horários.