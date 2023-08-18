Aquaviário: tudo o que você precisa saber sobre o funcionamento

Estação do aquaviário em Porto de Santana, Cariacica: saídas diárias a partir de segunda-feira (21) Crédito: Fernando Madeira

Um terceiro barco está previsto para chegar até o final do ano e mais dois vão chegar no ano que vem para compor o sistema. O serviço será integrado ao Transcol , por meio do CartãoGV, e disponibilizado à população sem cobrança adicional.

Para auxiliar a população às vésperas da inauguração do aquaviário, preparamos um guia com tudo o que você precisa saber sobre a operação do novo modal. Confira abaixo:

Onde serão os pontos de embarque e desembarque?

Serão três estações, localizadas em Porto de Santana, em Cariacica; na Praça do Papa, em Vitória; e na Prainha, em Vila Velha.

Quanto tempo vai levar o percurso?

O tempo de viagem mais longo é de Porto de Santana a Vitória, levando até 40 minutos. Entre Vitória e Vila Velha, o percurso leva menos de 10 minutos. Os barcos fazem o percurso com limite de 20 quilômetros por hora de velocidade, regra da Capitania dos Portos.

Qual será o horário de funcionamento?

De segunda a sexta, os barcos vão circular das 6h30 às 20h;

Nos sábados, das 8h às 17h;

Nos domingos e feriados, das 9h às 15h.

Como será o pagamento?

Além do Cartão GV, que poderá ser recarregado nas estações, também será possível pagar via QR Code, utilizando o aplicativo do banco, carteiras virtuais ou outros meios de pagamento digital.

Veja fotos dos barcos e dos terminais do aquaviário

Sou turista ou não tenho Cartão GV. Como faço para usar?

As três estações do aquaviário vão ter totens para compra do Cartão GV, também chamados de ATMs. As máquinas vendem e fazer recarga do cartão. E também há a opção de pagar com QR Code. As informações estarão em um banner em todas as estações.

Posso levar minha bicicleta a bordo?

Sim, haverá espaço para guardar as bicicletas, sem custo adicional. Em cada barco, cabem de seis a dez bicicletas e haverá equipamento para prendê-las durante o percurso.

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Terá limite de tempo ao sair do ônibus e pegar o barco?

Por enquanto, ainda não tem tempo definido. O secretário estadual de Mobilidade, Fábio Damasceno, explica que a tecnologia empregada no Cartão GV consegue saber a situação do ônibus e do barco e, caso haja algum atraso no percurso, define um tempo maior para a baldeação entre um modal e outro.

As linhas de ônibus que integram passam perto das estações do aquaviário?

As estações da Praça do Papa e de Porto de Santana têm pontos de ônibus mais próximos às estações do Aquaviário. Na Prainha, o ponto é mais distante, mas o governo está fechando com a prefeitura uma linha especial para isso. O secretário Fábio Damasceno explica que há restrição de peso para chegada de mais ônibus na Prainha, devido aos patrimônios como a Igreja Nossa Senhora do Rosário.

Há previsão de chegada de novo barco?

O terceiro barco estava sendo fabricado em Valença, na Bahia, com previsão de chegar ainda neste ano ao Estado. O governo estuda usar esse barco para fazer o percurso Vitória/Vila Velha. O sistema vai receber mais dois barcos, previstos para chegarem em 2024.

Vai ter estação no Centro de Vitória? E outros pontos em Vila Velha?

O governo está estudando implementar novas estações após o início do funcionamento do novo sistema de transporte. Há possibilidade de estação na Praça Pio XII, no Centro de Vitória, e em locais como a Glória e o Museu da Vale, em Vila Velha.

É possível acompanhar a localização dos barcos?

Sim. A localização dos barcos poderá ser acompanhada em tempo real pelos usuários — assim como os ônibus do Transcol. O aplicativo para acompanhar a localização do barco será o mesmo do Sistema Transcol, o ÔnibusGV.

Quantas pessoas cabem nos barcos?

A embarcação Moxuara tem capacidade para 98 passageiros, enquanto a Penedo tem 80 lugares. Os barcos contam com ar-condicionado, Wi-Fi e espaço para colocar bicicletas.

É possível viajar em pé?

Não, os passageiros deverão fazer o percurso sentados.

Como fica em caso de mau tempo?