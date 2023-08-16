Barcos do aquaviário poderão ser acompanhados em tempo real no app ÔnibusGV

Em transmissão ao vivo pelo site A Gazeta (confira acima), nesta terça-feira (15), o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, contou algumas novidades: ele disse que a localização dos barcos poderá ser acompanhada em tempo real pelos usuários — assim como os ônibus do Transcol —, e que haverá pontos de autoatendimento para compra do cartão de embarque.

O aplicativo para acompanhar a localização do barco será o mesmo do Sistema Transcol , o ÔnibusGV. "Todos os barcos já têm um link já ligado ao aplicativo e tem inclusive wi-fi. O mesmo sistema do Transcol já foi implantado no aquaviário. Claro que teremos que calibrar algumas ferramentas ao longo dos meses, mas tudo foi preparado para ter a mesma funcionalidade do Transcol", afirmou Damasceno.

Quem não tiver o CartãoGV, que é o bilhete utilizado para embarque, vai poder comprar nas estações.

"Vamos ter aquelas máquinas que recarregam o cartão. Nós teremos nas três estações do aquaviário, é uma novidade. Vamos ter a venda dos cartões, que vai facilitar bastante. E também tem o QR Code (imagem com código de barras): você vai entrar na estação e terá todas as informações em um banner, você vai entrar, baixar o aplicativo, pegar o seu QR Code e vai poder entrar no barco. Isso ajuda o turista para poder fazer o acesso ao aquaviário", revelou o secretário.

Inauguração no domingo

CBN Vitória 92,5 FM, que a passarela que liga a estação da Prainha, em Vila Velha, até os barcos já havia sido instalada e faltavam poucos ajustes para o ponto de embarque e desembarque ser finalizado. O segundo barco do aquaviário chegou ao Espírito Santo em meados de julho , quando o secretário Fábio Damasceno explicou, em entrevista à Rádio92,5 FM, que a passarela que liga a estação da Prainha, em Vila Velha, até os barcos já havia sido instalada e faltavam poucos ajustes para o ponto de embarque e desembarque ser finalizado.

A previsão do governo do Estado é iniciar as atividades com duas embarcações, que vão percorrer o trajeto entre as estações da Prainha, em Vila Velha; da Praça do Papa, em Vitória; e de Porto de Santana, em Cariacica. O serviço será integrado ao Transcol, por meio do CartãoGV, e disponibilizado à população sem cobrança adicional.

O terceiro barco estava sendo fabricado em Valença, também na Bahia, com previsão de chegar em breve ao Estado.