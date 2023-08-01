3ª Ponte: faixas estreitas podem reduzir acidentes, mas criar gargalos

Desde que começou a obra de ampliação da Terceira Ponte , muitos motoristas estão preocupados com a largura das faixas para cada veículo. A dúvida que fica é: será que isso pode aumentar ou reduzir os riscos de acidente no local?

A ampliação da Terceira Ponte deve ser entregue em breve e vai trazer mudanças significativas no trânsito do local. No lugar das duas faixas de 3,5 metros, serão duas faixas de 2,80 metros, e uma de 3,14 metros para cada sentido. Com as faixas mais estreitas, a velocidade máxima também será reduzida de 80 para 70 km/h.

TV Gazeta. "Uma das vantagens da diminuição da largura da via é que você reduz a velocidade e reduz a possibilidade de algum tipo de colisão, fica mais seguro. No entanto, como ela está muito estreita, aquém do que deveria, na minha opinião, o motorista vai ter que transitar com muito cuidado pois qualquer desatenção ele pode realmente causar algum acidente, de qualquer jeito pode haver alguma pane em algum veículo e vai continuar tendo engarrafamento", detalhou Tarcísio Bahia, professor de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ), em entrevista ao repórter Álvaro Guaresqui, da

Só em março deste ano foram 70 acidentes na Terceira Ponte, quase o dobro do registrado no mesmo mês do ano passado Crédito: Ramon Porto

De acordo com dados da concessionária que administra a ponte, de janeiro a junho deste ano foram registrados 334 acidentes no local. No mesmo período do ano passado, foram 250. Só em março deste ano foram 70 acidentes, quase o dobro do registrado no mesmo mês do ano passado. Março foi o mês em que começou a ser removida a mureta central da ponte, mas segundo o Governo do Estado, as duas coisas não estariam relacionadas.

"Relação nenhuma, mas para fazer isso tem que fazer uma análise de cada acidente, olhar onde ocorreu cada acidente, o que está acontecendo. Hoje a gente tem a maioria dos acidentes, por exemplo, na subida da Terceira Ponte, que não tem relação nenhuma com a obra", disse Fábio Damasceno, secretário da Mobilidade e Infraestrutura do Estado.

Corredor de moto

Outra grande mudança na ponte é extinção dos corredores de motos. Na nova divisão, as pistas laterais de 3,14 metros serão preferenciais para ônibus, veículos de emergência, táxis e motos. Para o professor Tarcísio Bahia, a decisão de colocar motociclistas para trafegarem nessa faixa é questionável. "Acho que ela deveria ser exclusiva para ônibus, para transporte público e transporte de emergência", disse.

Com a obra de ampliação, o governo espera aumentar em 40% o volume de veículos que passam simultaneamente sobre a ponte Crédito: Ramon Porto

Já o Governo do Estado garante que a medida é segura e eficiente. "Nós temos uma quantidade relativamente baixa de ônibus que passam na Terceira Ponte referente a outras avenidas em que o Transcol passa. Com isso você consegue colocar a moto, tira a moto do corredor, traz mais segurança para o motociclista, que é uma faixa que tem mais fluidez, porque tem uma quantidade baixa de ônibus, consegue fazer duas faixas para moto, consegue trazer caminhão, veículos de emergência e táxi", pontuou Fábio Damasceno.