Aquaviário recebe bênção ao começar a funcionar

Saída do Aquaviário para a Praça do Papa Crédito: Ricardo Medeiros

O Aquaviário está oficialmente inaugurado e o primeiro barco do modal já saiu de Porto de Santana, em Cariacica, em direção à estação da Praça do Papa na manhã deste domingo (20). A operação começa nesta segunda (21) para a população.

A solenidade de inauguração teve a presença do governador Renato Casagrande, do vice-governador Ricardo Ferraço e do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, entre outras autoridades.

Antes do desenlace da fita para inaugurar o modal, a solenidade contou com momento de oração com presença de padre e pastor.